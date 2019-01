Annuncio

Annuncio

Continuano a susseguirsi i rumors sul futuro del centravanti argentino dell'Inter, Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha un contratto fino a giugno 2021 a poco più di quattro milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria da centodieci milioni di euro, valida solo per l'estero ed esercitabile dal 1° al 15 luglio. La trattativa per il rinnovo non sembra decollare vista la grande differenza tra la domanda dell'entourage dell'attaccante e l'offerta della società nerazzurra.

Alla luce di ciò c'è da registrare l'interesse di alcuni top club europei, su tutti il Chelsea e il Real Madrid, entrambi alla ricerca di un grande centravanti che faccia la differenza, viste le difficoltà riscontrate rispettivamente da Alvaro Morata e Karim Benzema.

Advertisement

Icardi e il mancato rinnovo

Mauro Icardi potrebbe non rinnovare il proprio contratto con l'Inter, con le trattative per il rinnovo che sarebbero ad un punto morto. La bomba arriva dall'Argentina, con Tyc Sports, uno dei principali media argentini, che sottolinea come la moglie e agente del centravanti argentino, Wanda Nara, avrebbe comunicato ai dirigenti della società nerazzurra l'intenzione di non continuare la trattativa. Il futuro potrebbe essere al Chelsea o al Real Madrid [VIDEO]. Entrambi i club, infatti, non avrebbero problemi a esercitare la clausola rescissoria da centodieci milioni di euro, cosa possibile dal 1° al 15 luglio.

Il capitano dell'Inter ha dimostrato in questa stagione di poter fare la differenza anche in campo europeo, visto che, alla sua prima esperienza in Champions League, ha messo a segno quattro reti in sei presenze.

Advertisement

Che il rinnovo sia ancora distante lo ha confermato anche la stessa Wanda Nara, intervistata ai microfoni di As:

"Il rinnovo ad oggi è lontanissimo. Ci sono club molto importanti interessati a lui, le due big spagnole, una squadra inglese e una francese. Non è logico rinnovare il contratto di Icardi alle cifre attuali. Noi crediamo che Mauro sia ad un livello superiore".

Chiara la conferma sull'interesse di Real Madrid [VIDEO] e il Chelsea ma, tra le righe, si legge come interessate a Icardi ci siano il Paris Saint Germain e il Barcellona.

L'eventuale sostituto

Alla luce di quanto successo oggi, è inevitabile pensare come l'Inter debba cautelarsi e mettersi alla ricerca del possibile erede di Mauro Icardi. Il nome che, in questo momento, è vagliato da Marotta e Ausilio è quello del centravanti polacco del Genoa, Krzysztof Piatek, che ha realizzato tredici reti in diciannove partite di campionato in questa prima parte della stagione. La sua valutazione si aggira intorno ai cinquanta milioni di euro e, in questo modo, i nerazzurri avrebbero anche il tesoretto da investire per rinforzare il centrocampo con un grande acquisto. Piatek, infatti, si giocherebbe il posto con Lautaro Martinez.