Da ieri per la Juventus è scattata la preparazione in vista delle partite contro il Bologna in Coppa Italia e il Milan in Supercoppa italiana. I bianconeri sono pronti per tornare in campo e per Massimiliano Allegri sono arrivate ottime notizie. Infatti la formazione torinese sta recuperando uno dei suoi uomini migliori [VIDEO], ovvero Joao Cancelo, il quale è tornato a lavorare in parte con i compagni, con l'obiettivo di essere a completa disposizione del tecnico per la partita di Supercoppa.

La sfida contro il Milan del 16 gennaio influenzerà inevitabilmente le scelte di formazione per la gara contro il Bologna. Infatti in Coppa Italia qualche titolarissimo potrebbe riposare.

Massimiliano Allegri, dunque, potrebbe decidere di far rifiatare Giorgio Chiellini, Alex Sandro, Miralem Pjanic e forse Cristiano Ronaldo. Tuttavia, non è da escludere che alla fine l'allenatore bianconero decida di schierare CR7 nell'undici iniziale, ma ogni decisione in tal senso verrà presa soltanto nei prossimi giorni.

CR7 contro il Bologna potrebbe essere titolare

Mercoledì prossimo la Juve sarà impegnata a Gedda per la Supercoppa italiana. I bianconeri hanno già iniziato la marcia di avvicinamento al match con il Milan, e per questo motivo in Coppa Italia il tecnico juventino potrebbe decidere di dare spazio a chi finora ha giocato di meno. Uno dei reparti che contro il Bologna potrebbe presentare le maggiori novità è l'attacco. Infatti non è da escludere che due fra Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Paulo Dybala sabato possano partire dalla panchina.

Dunque, nella formazione titolare ci potrebbe essere una chance dal primo minuto sia per Federico Bernardeschi che per Douglas Costa. Accanto all'esterno offensivo italiano e a quello brasiliano potrebbe esserci Cristiano Ronaldo.

Allegri starebbe valutando la possibilità di schierare CR7 dal primo minuto, lasciando invece in panchina Dybala e Mandzukic. I prossimi giorni, quindi, saranno decisivi per il tecnico livornese per decidere il da farsi e per capire se effettuare un turnover totale o parziale.

In difesa contro il Bologna chance per Spinazzola

Contro il Bologna, in Coppa Italia, ci potrebbe essere l'esordio con la maglia della Juventus di Leonardo Spinazzola. Il giocatore umbro nella prima parte di stagione ha dovuto recuperare dopo l'operazione al ginocchio. Adesso finalmente sta bene ed è pronto a scendere in campo dal 1° minuto, e proprio contro i felsinei potrebbe avere la sua grande occasione.

Del resto è possibile che sabato Alex Sandro riposi e, a questo punto, al suo posto potrebbe esserci proprio l'ex Atalanta.

Sabato pomeriggio, oltre a qualche cambio sulle fasce, si potrebbe assistere ad un avvicendamento anche nel cuore della retroguardia bianconera, giacché fra i titolari dovrebbe essere inserito uno tra Medhi Benatia e Daniele Rugani, mentre Leonardo Bonucci dovrebbe essere regolarmente al suo posto [VIDEO].

Le novità in Coppa Italia dovrebbero riguardare anche il centrocampo, dove Sami Khedira ed Emre Can dovrebbero essere certi del posto, e accanto a loro potrebbe agire Rodrigo Bentancur.