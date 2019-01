Advertisement

Ieri, è stata una giornata di festa per tutto il mondo che ha dato il benvenuto al 2019 anche i giocatori della Juventus ne hanno appofittato per festeggiare il Capodanno in giro per il mondo. Molti di loro hanno condiviso le foto più belle su Instagram e soprattuto è stata l'occasione per condividere i festeggiamenti con le rispettive mogli e compagne. Cristiano Ronaldo ha passato la serata con la sua Georgina Rodriguez e il piccolo Cristiano Jr e si sono goduti i fuochi d'artificio di Dubai.

Stessa meta anche per Miralem Pjanic, che ha dato il benvenuto al 2019 con tutta la sua bella famiglia [VIDEO]. Anche Blaise Matuidi ha festeggiato il capodanno con la moglie Isabelle che su Instagram ha condiviso una tenera foto che la ritrae con il marito.

Sui social dunque si sono viste tantissime immagini dei festeggiamenti dei bianconeri e inoltre si sono visti alcuni scatti di Emre Can e di Paulo Dybala con la sua Oriana Sabatini. Il numero 10 juventino ha passato l'ultimo giorno dell'anno in quel di Miami.

CR7 e Cancelo festeggiano il capodanno a Dubai

I giocatori della Juve per trascorrere le vacanze invernali hanno scelto di lasciare l'Italia è molti di loro hanno scelto il sole e il mare di Dubai. In particolare sono volati negli Emirati Arabi Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Medhi Benatia e Emre Can. I bianconeri hanno raggiunto Dubai subito dopo la gara contro la Sampdoria. Ieri sera i giocatori della Juve si sono goduti lo spettacolo pirotecnico che va in scena negli Emirati Arabi e molti di loro hanno condiviso le immagini più belle [VIDEO]dei festeggiamenti per il capodanno.

In particolare Cristiano Ronaldo, con un post su Instagram, ha mostrato una foto che lo ritraeva con la compagna Georgina Rodriguez, il piccolo Cristiano Jr e molti amici, insieme a loro c'era anche Joao Cancelo con la fidanzata Daniela.

Capodanno in famiglia per Matuidi e Pjanic

Il capodanno per i giocatori della Juve è stata l'occasione per passare un po' di tempo con le rispettive famiglie. Fra questi ci sono Blaise Matuidi e Miralem Pjanic. Entrambi sono volati a Dubai con i loro cari per trascorrere le meritate vacanze. Il centrocampista francese, ieri sera, ha atteso il 2019 in compagni di sua moglie Isabelle, che ha condiviso uno scatto molto romantico che la ritrae con suo marito. Anche Miralem Pjanic ha utilizzato Instagram per postare un video che lo raffigura mentre guarda i fuochi d'artificio di Dubai con suo figlio Edin.