Il campionato di Serie A [VIDEO] è fermo per via della pausa invernale. Un breve periodo di vacanza per i giocatori, che torneranno in campo nel terzo fine settimana del mese di gennaio. La 1ª giornata del girone di ritorno, che coinciderà con la 20ª giornata della stagione 2018/19, proporrà il big match tra Napoli e Lazio. Sarà una sfida importante per le posizioni di vertice e nessuna delle due squadre vorrà lasciare punti per strada, così da continuare ad inseguire i propri obiettivi.

I ragazzi di Carlo Ancelotti, nonostante i 9 punti di distacco dalla Juventus, continuano a sperare nello scudetto. Perdendo altro terreno nei confronti dei bianconeri, potrebbero già dire addio ai sogni di gloria.

I ragazzi di Simone Inzaghi, invece, vorrebbero consolidare il quarto posto, per il quale ci sono diverse squadre in lotta. La partita Napoli-Lazio verrà giocata domenica 20 gennaio alle ore 20.30, con diretta tv su Sky. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo allo stadio San Paolo, vediamo cos’altro ci riserverà il prossimo turno di campionato.

Anticipi e posticipi del prossimo turno di campionato

Ad aprire le danze sarà la Roma, impegnata davanti al pubblico di casa contro il Torino. Il match verrà giocato alle ore 15.00 di sabato 19 gennaio. Non sarà facile per i giallorossi, visto che i granata sono l’unica squadra ancora imbattuta in trasferta assieme alla Juventus. I ragazzi di Walter Mazzarri hanno conquistato 2 vittorie e 8 pareggi, l’ultimo dei quali proprio allo stadio Olimpico contro la Lazio per 1-1 prima della sosta.

Si proseguirà alle ore 18.00 con Udinese-Parma, mentre alle ore 20.30 scenderà in campo l’Inter contro il Sassuolo. Il match di San Siro sarà fondamentale per i nerazzurri, che vorrebbero approfittare dello scontro diretto tra Napoli e Lazio.

La giornata di domenica 20 gennaio si aprirà con l’Atalanta ospite del Frosinone. Fischio d’inizio alle ore 12.30 allo stadio Benito Stirpe, con i ciociari a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. Non sarà facile contro la squadra più prolifica del campionato, con ben 39 goal messi a segno nel girone d’andata. Le partite in programma alle ore 15.00 saranno soltanto due. Avremo l’interessante sfida tra Fiorentina e Sampdoria allo stadio Artemio Franchi e l’incontro tra Spal e Bologna allo stadio Paolo Mazza. Quest’ultimo vedrà sfidarsi due squadre in piena lotta per non retrocedere ed una vittoria potrebbe dare ossigeno.

Delicata sarà anche la partita tra Cagliari e Empoli delle ore 18.00, con i toscani a caccia di risultati. Il primo turno dell’anno nuovo proporrà poi Juventus-Chievo lunedì 21 gennaio alle ore 19.00, mentre a chiudere ci sarà il posticipo tra Genoa e Milan alle ore 21.00. I rossoneri torneranno allo stadio Luigi Ferraris dopo aver affrontato la Sampdoria negli ottavi di finale della Coppa Italia [VIDEO].