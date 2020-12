La Juventus affronterà il Barcellona nella 6ª giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri hanno già strappato il pass di qualificazione per gli ottavi di finale, ma sono ancora in lizza per il primato nel Gruppo G. Per ottenerlo dovranno vincere 0-3 al Camp Nou in virtù della sconfitta per 0-2 all’andata a Torino con i goal di Ousmane Dembélé e Lionel Messi. Potrebbero bastare anche due goal di scarto, ma vincendo dal 3-1 in su. La classifica, infatti, vede i catalani attualmente in testa con 15 punti, seguiti proprio dai ragazzi di Andrea Pirlo con 12 punti. Ultimo posto per Dinamo Kiev e Ferencváros con 1 punto ciascuna.

Non sarà facile per la Juventus, specie alla luce dei precedenti al Camp Nou. La partita di Champions League si giocherà martedì 8 dicembre alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky, nonché in chiaro su Canale 5.

Mai più di due goal per la Juventus al Camp Nou

La Juventus ha giocato in trasferta contro il Barcellona sei volte nelle coppe europee, con un bilancio di tre sconfitte, un pareggio e due vittorie. Al Camp Nou non è mai riuscita a segnare più di due goal, ragion per cui sarà difficile strappare un ampio successo e ottenere di conseguenza il primo posto nel raggruppamento. Le vittorie ottenute dai bianconeri risalgono alla stagione 2002/03 nel ritorno dei quarti di finale della Champions League e alla stagione 1970/71 nell’andata del 2° turno di Coppa delle Fiere.

In entrambe le occasioni finì 1-2.

Nel primo caso la vittoria arrivò soltanto ai tempi supplementari. Al vantaggio di Pavel Nedved rispose Xavi, poi ci fu la rete decisiva firmata di Marcelo Zalayeta, che regalò alla Juventus il passaggio del turno. Quell’edizione vide i bianconeri raggiungere la finale e perderla contro il Milan a Manchester.

Nel secondo caso, invece, la Vecchia Signora s’impose al Camp Nou grazie alle reti di Helmut Haller e Roberto Bettega. I padroni di casa segnarono il goal della bandiera con Marcial Pina. La Juventus superò il turno e anche in quell’occasione raggiunse la finale, perdendola contro il Leeds.

L’ultima trasferta dei bianconeri sul campo del Barcellona risale alla stagione 2017/18.

Le due squadre si affrontarono nel corso della fase a gironi della Champions League, con i blaugrana vittoriosi per 3-0: doppietta di Lionel Messi e goal di Ivan Rakitic. Nel complesso, le trasferte in terra spagnola per la Juventus non sono andate sempre per il meglio. Si registrano otto vittorie, sette pareggi e 21 sconfitte. Nel computo viene inserita anche la finale di Champions League della stagione 1997/98 persa contro il Real Madrid ad Amsterdam. Si vedrà se la Juventus riuscirà a battere il Barcellona di Ronald Koeman con un’ampia vittoria, così da approdare agli ottavi di finale come testa di serie.