Cristiano Ronaldo stasera, a Jeddah, con la maglia della Juventus potrebbe aggiungere l’ennesimo trofeo nella sua immensa bacheca. Sono infatti ben 27 i titoli tra nazionale e club ed oltre 100 quelli individuali. Il suo feeling con le coppe risale già dagli inizi, il primo trofeo con lo Sporting fu la supercoppa portoghese nel 2002, passando poi in Inghilterra dove il primo fu con il Man Utd che si aggiudicò l’FA Cup, mentre in Spagna il suo primo fu la Coppa del Re.

Supercoppa Italiana

La Supercoppa Italiana è il primo trofeo dell'anno solare 2019 e Ronaldo e compagni faranno di tutto per portarlo a casa, dopo che in questo avvio di campionato la Juventus [VIDEO] già vola verso lo scudetto consecutivo numero 8.

Allegri sfrutterà di sicuro il talento e l’esperienza del portoghese nella sua prima finale con la maglia bianconera come di sicuro non farà a meno di Dybala. Molto probabilmente sarà una Juve 'più sul pezzo' viste le precedenti Supercoppe con Milan, Napoli e Lazio, precedenti che serviranno da lezione.

Allegri ha parlato della difficoltà della partita e della sostituzione di Mandzukic che verrà rimpiazzato da Douglas Costa o Bernardeschi. Anche il capitano Giorgio Chiellini ha parlato della supercoppe perse negli ultimi anni e nella speranza di invertire il trend, ha confermato che sarà una partita difficile che arriva a gennaio e non ad agosto e soprattutto della differenza di temperatura tra i pochi gradi di Torino ai 30 di Jeddah che comporterà un notevole sforzo fisico ed un probabile calo nel secondo tempo.

Oggi con la Supercoppa Italiana potrebbe continuare la tradizione di Coppa che ha seguito negli anni la carriera di CR7 [VIDEO] e chissà poi se continuerà anche quella dell’altra coppa, quella dalle grandi orecchie dove a Torino manca ormai da troppo tempo.

I trofei vinti da Cr7 in carriera

Qui di seguito tutti i campionati e le coppe già vinte da Cristiano Ronaldo in carriera:

Sporting : Supercoppa portoghese 2002

Man Utd : FA Cup 2003-04

Coppa di Lega 2005-06 2008-09

Premier League 2006-07 2007-08 2008-09

Community Shield 2007,2008

Champions League 2007-08

Mondiale per Club 2008

Real Madrid : Coppa di Spagna 2010-11, 2013-14

Liga 2011-12, 2016-17

Supercoppa di Spagna 2012, 2017

Champions League 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18

Supercoppa Europea 2014, 2017

Mondiale per Club 2014, 2016, 2017

Portogallo : Europeo France 2016

A livello individuale sono 5 i palloni d’oro vinti dal portoghese al pari del rivale Messi: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.

Cristiano Ronaldo è da sempre il Re di Coppe, segno che ha contraddistinto il suo palmares, dal Portogallo passando per l’Inghilterra e in Spagna. Ora vedremo quante coppe riuscirà ad alzare in Italia.