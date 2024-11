Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe meditando se cedere o meno Samuel Mbangula, giovane esterno che farebbe incassare i soldi necessari per puntellare la difesa a gennaio. Nel frattempo Fabio Miretti potrebbe tornare già a gennaio dal Genoa, dove il ha avuto un inizio di stagione deludente.

Juventus, per fare mercato a gennaio il club bianconero può cedere un giovane come Mbangula

L'emergenza che sta colpendo la Juventus nel reparto arretrato, con il doppio infortunio di Gleison Bremer e Juan Cabal, costringerà la società bianconera a intervenire con almeno due operazioni nel mercato di gennaio.

I conti del club però non permetteranno al ds Cristiano Giuntoli di avere uno spazio di manovra elevato: per questa ragione alla Continassa si ragionerebbe sulla possibilità di cedere un giovane per fare cassa. Il primo e ora forse unico indiziato per questo scopo risulterebbe essere Samuel Mbangula, esterno offensivo che sotto la guida di Thiago Motta ha fatto il suo esordio nel massimo campionato in Serie A. Il classe 2004 a inizio stagione stupito tutti, fornendo una doppia prestazione con Como ed Hellas Verona condita da assist, gol, tanti strappi e una continuità di tenuta riscontrabile solo in calciatori molto più maturi. Solo le successive gare con Roma e Cagliari avevano mostrato quelli che sono i limiti (comprensibili per la sua età) di un giocatore che lo scorso gennaio ha compiuto appena 20 anni.

Fatte le dovute premesse, alla Juventus non si esclude che Mbangula possa lasciare Torino per non meno di 10 milioni di euro. Una cifra importante per un prospetto del calcio belga, che comunque ad oggi non sembrerebbe aver attratto particolari corteggiatori.

Juventus, l'avventura di Miretti con il Genoa non decolla: il centrocampista può tornare a Torino prima del previsto

Per un giovane che può uscire prematuramente, un altro a sorpresa potrebbe tornare alla Juventus, vale a dire Fabio Miretti. Il centrocampista prodotto delle giovanili bianconere era stato girato in prestito la scorsa estate al Genoa, dove però non sta rendendo come la società ligure sperava.

Diversi problemi fisici hanno portato il classe 2003 a giocare con poca continuità e con scarsi risultati, spingendo addirittura una parte della tifoseria del "Grifone" a prenderlo di mira con fischi e contestazioni. Una circostanza che starebbe spingendo i massimi dirigenti del Genoa persino a considerare di rispedire il calciatore alla casa base, ovvero la Juventus. Ovviamente un'evenienza che dovrebbe essere pattuita da entrambe le parti, in quanto vigente il contratto stipulato dai due club che blocca Miretti in terra ligure fino al 30 giugno del 2025.

Miretti alla Juventus può essere utile a Motta?

Se davvero il Genoa decidesse di rispedire Miretti alla Juventus, con il consenso del club bianconero, allora Thiago Motta si ritroverebbe un centrocampista in più in rosa.

Una circostanza che l'italo brasiliano potrebbe anche prendere in considerazione, vista l'emergenza generale che la rosa bianconera sta affrontando a causa degli infortuni. Miretti andrebbe ad occupare uno slot in mediana, liberando ad esempio all'occorrenza McKennie, che andrebbe a ricoprire il ruolo di laterale.