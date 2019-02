Annuncio

Bologna-Juventus è una gara di fondamentale importanza per entrambe le contendenti che, per motivi differenti, hanno necessità di incamerare l’intera posta in palio.

I padroni di casa sono infatti invischiati nella lotta per non retrocedere e, nonostante il cambio di allenatore con Sinisa Mihajlovic che è subentrato a Filippo Inzaghi [VIDEO], hanno l’assoluta necessità di fare dei punti per staccarsi dalle posizioni che provocano la retrocessione nella serie cadetta. L’avvento del tecnico serbo ha causato un miglioramento delle prestazioni dei felsinei, che però non è stato sufficiente per abbandonare la terzultima posizione della classifica.

Gli ospiti invece in campionato non hanno problemi essendo primi in graduatoria con 13 punti sulla più immediata inseguitrice, ma sono reduci dalla brutta sconfitta patita negli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Gli uomini di Massimiliano Allegri sono quindi chiamati ad un pronto riscatto che deve necessariamente passare da un consolidamento al vertice della classifica e da un successo in casa dei rossoblu.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus, in programma domenica 24 febbraio alle ore 15:00 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, valida per la 25^ giornata della Serie A 2018/2019, non vedranno protagonisti alcuni elementi degli organici a disposizione dei due tecnici.

Qui Bologna

Il Bologna dovrebbe affrontare la capolista utilizzando il 4-2-3-1 completato da Skorupski nel ruolo di estremo difensore titolare.

Nel reparto arretrato Mihajlovic deve sopperire alle assenze di Lyanco, Gonzalez e Mattiello e dovrebbe schierare dal primo minuto gli esterni Mbaye e Dijks e i centrali Danilo ed Helander con Calabresi unica alternativa a disposizione in panchina.

In mezzo al campo non ci sono indisponibili e i titolari dovrebbero essere Poli e Pulgar con Nagy, Krejci, Donsah e Dzemaili pronti ad entrare in campo in caso di necessità. In avanti non sarà della partita Destro, che dovrebbe rientrare verso la metà di marzo. In assenza dell’attaccante italiano il punto di riferimento dovrebbe essere Santander alle cui spalle sono sicuri del posto Sansone e Soriano, mentre Palacio sembra avviato a vincere il ballottaggio con Edera ed Orsolini.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe presentarsi in Emilia con il 4-3-3 e con Szczesny che dovrebbe essere favorito su Perin per proteggere i pali della porta bianconera.

In difesa non ci sono problemi per Massimiliano Allegri che potrebbe dare un turno di riposo a Bonucci, con Rugani che andrebbe ad affiancare Chiellini in posizione centrale.

Sulle fasce Cancelo ed Alex Sandro sembrano in vantaggio su De Sciglio e Spinazzola.

A centrocampo ci sono i problemi principali per il tecnico livornese che non può disporre dello squalificato Emre Can e di Khedira, che nei giorni scorsi ha subito un’operazione al cuore e dovrebbe tornare disponibile tra circa un mese. Le scelte si presentano quindi praticamente obbligate con Betancur, Pjanic e Matuidi che dovrebbero trovare spazio dal primo minuto. In attacco mancherà ancora Cuadrado che dovrà restare fermo ancora per circa 60 giorni e Dybala potrebbe usufruire di un turno di riposo. Nel tridente con Ronaldo e Mandzukic dovrebbe quindi esserci Bernardeschi, anche se Douglas Costa coltiva comunque qualche speranza per una maglia da titolare.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar; Sansone, Soriano, Palacio; Santander. A disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Nagy, Paz, Svanberg, Krejci, Donsah, Dzemaili, Edera, Orsolini, Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Betancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bonucci, Caceres, Spinazzola, Barzagli, Douglas Costa, Dybala, Kean. Allenatore: Allegri.