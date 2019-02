Annuncio

La querelle Mauro Icardi in casa Inter non sembra avere fine. L'ultimo capitolo nella giornata di ieri, con il centravanti argentino che è stato sottoposto ad accertamenti clinici al ginocchio destro. Il giocatore, infatti, dopo che gli è stata tolta la fascia di capitano, affidata a Samir Handanovic mercoledì scorso, non si è più allenato con i compagni, facendo solo terapia per un'infiammazione che però – a quanto pare – sarebbe stata già smaltita. Il club, dunque, conta di recuperarlo al massimo entro prossima settimana. Una situazione grottesca che, comunque, dovrebbe portare all'inevitabile divorzio al termine di questa stagione. Tanti sono i club interessati a Maurito, ma nelle ultime ore chi si è fatto sotto con forza è il Napoli.

Ritorno di fiamma per Icardi

Si potrebbe definire come un vero e proprio ritorno di fiamma quello del Napoli nei confronti del centravanti argentino dell'Inter, Mauro Icardi. Già nella stagione 2016-2017 gli azzurri erano stati protagonisti di un lungo corteggiamento in estate, quella che portò alla cessione di Gonzalo Higuain alla Juventus per novanta milioni di euro. Il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, fece di tutto per convincere l'entourage del giocatore, in primis la moglie e agente, Wanda Nara, arrivando ad offrirgli anche un ruolo importante in uno dei suoi cinepanettoni. L'affare non andò in porto sia per la volontà di Icardi di restare a Milano, nonostante sul piatto ci fosse un contratto da oltre sette milioni di euro a stagione (lo stesso che era stato offerto ad Higuain), sia per la volontà della società nerazzurra di non trattare la cessione di uno dei migliori elementi in rosa.

Ora il nome di Icardi è tornato in auge in casa Napoli. Gli azzurri hanno bisogno di un centravanti che garantisca almeno venti gol, cosa che non sembra poter fare nessuno dei tre attaccanti attualmente in rosa (Mertens, Insigne e Milik). Anche numericamente, visto il passaggio di Carlo Ancelotti al 4-4-2 a stagione in corso, c'è bisogno di un altro tassello per avere una rosa completa e competitiva.

La trattativa

Il Napoli ha cominciato a farsi sotto in queste ore e, stando a quanto riportato da Sportmediaset, il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, avrebbe fatto una telefonata alla moglie e agente, Wanda Nara. Sul tavolo il contratto che fu già offerto due anni e mezzo da, da oltre sette milioni di euro a stagione più bonus.

All'interno potrebbe essere inserita anche una clausola rescissoria, valida solo per l'estero per evitare situazioni simili a quanto successe con Gonzalo Higuain.

Resta da trovare l'accordo sulla valutazione. Icardi ha una clausola rescissoria da centodieci milioni di euro, ma è valida solo per l'estero. L'Inter, però, viste le ultime vicende potrebbe accettare di cedere l'ex capitano anche per una cifra leggermente inferiore, ma che si aggirerebbe sempre tra i novanta e i cento milioni di euro. Difficile che il Napoli accetti di investire una somma così ingente, ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. La suggestione potrebbe essere Allan, vista l'esigenza dei nerazzurri di rinforzare il centrocampo e la cui valutazione si aggira intorno ai sessanta milioni di euro.