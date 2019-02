Annuncio

Annuncio

Stasera alle ore 21:00, la Roma allenata da Eusebio di Francesco scenderà in campo per affrontare il Porto allenato da Sergio Conceicao. Il big match odierno sarà valido per la gara di andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League.

Ad assistere alla super-sfida dell'Olimpico ci saranno circa 50 mila spettatori, davvero tanti per una gara infrasettimanale. I giallorossi nelle gare che contano sbagliano poco, la squadra portoghese però è prima in Liga a +1 sul Benfica. La Roma quest'oggi avrà dalla sua parte il fattore campo e proverà ad imporre il proprio gioco, il Porto cercherà di capitalizzare al meglio le chance che gli verranno concesse.

Dove vedere il match di Champions League, Roma-Porto: info tv e streaming

Il big match di Champions League, Roma-Porto, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Calcio 1 (Canale 251). Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in live-streaming sul sito/applicazione Sky Go disponibile da Tablet, Pc e Smartphone.

Il match tra i giallorossi e i biancoblu è insomma pronto ad offrire agli amanti del calcio un grandissimo spettacolo.

Annuncio

Le probabili scelte tecniche dei due allenatori

Eusebio di Francesco stasera dovrebbe mandare in campo la squadra giallorossa con il modulo 4-3-3. In porta giocherà Antonio Mirante. In difesa i due centrali Federico Fazio e Kostas Manolas verranno affiancati dai due terzini Alessandro Florenzi e Aleksandar Kolarov. A centrocampo ci saranno Daniele De Rossi, Byan Cristante e Lorenzo Pellegrini. In attacco ci saranno invece: Nicolò Zaniolo, Stephan El Shaarawy e Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco in Champions ha dimostrato di essere un vero trascinatore.

L'allenatore del Porto, Sergio Conceicao, manderà in campo i suoi giocatori con il modulo 4-3-3. A difendere i pali della porta biancoblù ci sarà Iker Casillas.

Annuncio

La difesa a quattro sarà composta da: Eder Militao, Felipe, Pepe e Alex Telles. A centrocampo invece, dovrebbero agire dal primo minuto Danilo, Herrera e Oliver Torres. Il tridente d'attacco sarà composto da Otàvio, Soares, Brahimi.

Probabile formazione, Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Cristante, Pellegrini, Zaniolo, El Shaarawy. Dzeko. Allenatore: Eusebio di Francesco.

Probabile formazione, Porto (4-3-3): Casillas; Eder Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Danilo, Herrera, Oliver Torres, Otàvio, Soares, Brahimi. Allenatore: Sergio Conceicao.

La gara di ritorno degli ottavi di Champions League, Porto-Roma, si disputerà il 6 marzo alle ore 21:00.