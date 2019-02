Annuncio

Stasera, alle ore 20:30, la Roma di Eusebio Di Francesco affronterà il Milan di Gennaro Gattuso. Il big match odierno, valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A, si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma dove sono attesi circa 40 mila spettatori. I giallorossi, nell'ultima gara di campionato disputata, hanno pareggiato 3-3 a Bergamo contro l'Atalanta. I rossoneri, invece, sono reduci dal pareggio casalingo contro il Napoli, match finito 0-0. Le due squadre hanno avuto destini opposti in Coppa Italia: la Roma è crollata clamorosamente in casa della Fiorentina, perdendo addirittura 1-7, il Milan ha eliminato il Napoli (2-0) qualificandosi per le semifinali.

La partita in tv e live streaming

Il big match Roma-Milan verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Canale 251. Gli abbonati Sky avranno l'opportunità di poter guardare la partita anche in live-streaming sul sito/applicazione Sky Go (disponibile per Tablet, Smartphone e Pc).

Le probabili formazioni

Il tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, in vista della partitissima odierna dovrebbe mandare in campo la squadra giallorossa con il modulo 4-3-3. In porta ci sarà Olsen. La difesa a quattro, sara composta dai due centrali Fazio e Manolas, e dai due terzini Santon e Kolarov. A centrocampo, invece, agiranno Zaniolo, De Rossi (al rientro dopo un lungo infortunio) e Pellegrini. Il tridente d'attacco sarà composto da Florenzi, Dzeko ed El Shaarawy.

Il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, invece stasera potrebbe optare per il modulo 4-3-3. In porta giocherà il solito Donnarumma. La difesa a quattro sarà composta da Musacchio, Romagnoli, Calabria e Rodriguez. A centrocampo agiranno Kessie, Bakayoko ed il neo-acquisto Paquetà, il quale è stato più volte paragonato all'ex trequartista rossonero Kakà.

In attacco ci saranno invece: Suso, Calhanoglu ed il bomber Piatek che con il Napoli in Coppa Italia ha realizzato la sua prima doppietta con la maglia del Milan. Due squadre che attraversano momenti molto diversi, separate da un solo punto in classifica: la Roma in caso di successo scavalcherebbe il Milan al quarto posto, i rossoneri scaverebbero un ulteriore solco contro una diretta concorrente per il posto in Champions League.

Probabile formazione, Roma (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Probabile formazione, Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà, Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.