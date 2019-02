Annuncio

Sembrava tutto fatto per la cessione del capitano azzurro ai cinesi del Dalian, un'operazione che avrebbe portato nelle casse del Napoli circa 15 milioni di euro, mentre Hamsik si sarebbe legato al club asiatico con un contratto triennale da circa 9 milioni a stagione.

De Laurentiis sembrava aver accontentato il giocatore

Era stato lo stesso Hamsik a chiedere la cessione, visto lo scarso minutaggio ottenuto sotto la gestione di Carlo Ancelotti ed il desiderio di provare una nuova avventura lontana da Napoli. Il presidente azzurro si era prima rifiutato di commentare le voci riguardo al proprio capitano, ma due giorni fa aveva ammesso che le trattative non solo erano reali, ma anche a buon punto.

Ora invece, un nuovo e clamoroso colpo di scena: pochi minuti fa la società partenopea ha annunciato su Twitter che la trattativa con "i cinesi" si è di fatto interrotta a causa della mancanza dell'accordo riguardo alle modalità di pagamento.

Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 6 febbraio 2019

Un tweet che arriva come un fulmine a ciel sereno e che lascia a bocca aperta l'intero ambiente napoletano, che si era ormai rassegnato all'idea di perdere l'amatissimo capitano slovacco, dal 2007 sotto l'ombra del Vesuvio. Si apre ora un nuovo, inaspettato capitolo della saga che vede protagonisti Marekiaro ed il Napoli.

Cosa farà adesso Hamsik?

La notizia deve aver sconvolto non solo i tifosi napoletani, ma anche (e forse soprattutto) lo slovacco. Hamsik era ormai pronto ad abbandonare Napoli e sicuramente già pregustava il ricchissimo contratto offerto dai cinesi del Dailan Yifang, invece dovrà restare a Castelvolturno senza alcuna certezza riguardo al suo impiego ed al suo futuro.

Lo stesso Hamsik, attraverso il proprio procuratore Juraj Venglos, potrebbe forzare la cessione e convincere De Laurentiis ad accettare l'offerta cinese o quantomeno a riaprire il tavolo delle trattative, affinché il trasferimento possa definitivamente concludersi nei prossimi giorni. C'è tempo infatti fino al 26 febbraio (data della chiusura del mercato in Cina) per trovare una formula che soddisfi tutte le parti in causa.

Il presidente del Napoli potrebbe però puntare i piedi e trattenere il proprio capitano in mancanza di un accordo, costringendo di fatto Hamsik a vivere il resto della stagione da separato in casa. Difficile infatti ricucire i rapporti a questo punto, nonostante il grandissimo amore che lega Marek alla città della quale è di fatto diventato cittadino d'adozione.