Annuncio

Annuncio

Davide Lippi, figlio del noto allenatore di calcio e campione del mondo, Marcello Lippi, ha rilasciato una breve intervista all'emittente radiofonica Radio Kiss Kiss Napoli.

Lippi, agente sportivo di molti calciatori militanti nella Serie A, che conosce bene l’ambito cinese vista l’esperienza del papà Marcello al Guangzhou Hengda Taobaoha, ha spiegato i motivi del lento procedimento burocratico che porterà al trasferimento di Marek Hamsik al Dalian Yifang. L'ormai ex capitano azzurro nelle prossime 48 ore lascerà Castelvolturno per trasferirsi nella città di Dalian, nel nord della Cina.

Hamsik in Cina nelle prossime 48 ore

Marek Hamsik si è allenato regolarmente stamattina al centro di Castelvolturno, pubblicando anche un simpatico post con i suoi compagni di squadra.

Advertisement

Felice il capitano per questa nuova esperienza. Queste le dichiarazioni di Davide Lippi: "Davide che campionato troverà Marek in Cina e perché sono così lente le pratiche burocratiche? Vi spiego, servono 48 ore perché oggi è giorno del capodanno cinese, quando c'è il capodanno ogni attività viene interrotta. Come in Italia anche in Cina si festeggia, per 4 giorni chiude tutto, qualunque attività si ferma anche le banche o le farmacie, tutto chiuso. Loro lavorano tutto l'anno non conoscono il weekend come noi, ma durante le feste il paese davvero si blocca. Prima di 48 ore sicuramente non si saprà nulla. Io lavorando in Cina tanti anni ho avuto modo di apprezzare la cultura cinese, le loro capacità di saper copiare o meglio dire emulare. Hanno sempre saputo di non avere una cultura calcistica avanzata come la nostra, quindi loro anni fa hanno iniziato a creare un movimento dello sport più avanzato prendendo esempio proprio dagli europei.

Advertisement

I migliori video del giorno

In questo modo loro stanno inserendo la cultura del calcio nelle scuole, nelle palestre e nei centro giovanili, il calcio si sta evolvendo sempre di più"

Campionato cinese, cosa cambia?

"La differenza reale tra il nostro campionato e quello cinese sta nella capacità di interpretare il calcio. Loro non sapevano farlo e così hanno preso i migliori interpreti del calcio mondiale tra cui Cannavaro, Lippi, Capello. Hamsik andrà in Cina e troverà 8 cinesi non pronti e non al suo livello, inizialmente potrà avere un po di difficoltà come le ha avute Lavezzi. Per questo motivo i cinesi comprano i calciatori europei, per migliorare anche il loro gioco, il loro calcio e la loro mentalità. Hamsik, Lavezzi, Diamanti, tutti questi campioni servono per cambiare ed ampliare il calcio cinese, per migliorarlo, per farlo avanzare di livello".

Ricordiamo che Hamsik se ne va con importante record: è lui infatti il più prolifico calciatore nella storia del club azzurro con 121 gol.