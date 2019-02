Annuncio

Annuncio

In un campionato dove la lotta al vertice sembra ormai decisa da tempo, nonostante la brutta frenata della Juve contro il Parma, diventa sempre più avvincente la lotta per gli ultimi due posti validi per l'ingresso in Champions League. Dopo la disastrosa prova di San Siro degli uomini di Spalletti infatti, l'Inter si trova ancora in terza posizione, ma con appena cinque punti di distacco sul quinto posto. Vediamo dunque cosa ci attende in questo lungo weekend di Serie A.

La Lazio apre le danze giovedì sera, poi tocca alla Roma

23esima giornata che prenderà il via giovedì alle 20:30, con la Lazio impegnata all'Olimpico contro l'Empoli.

Advertisement

I padroni di casa sono reduci da una gara tutt'altro che brillante contro il Frosinone, in un match che però ha visto uscire vittoriosi i biancocelesti per 1-0 grazie al gol di Caicedo. Nonostante il periodo poco brillante della squadra di Inzaghi (4 punti nelle ultime 4 partite), la Lazio raramente delude contro le piccole. Sembrano poche le possibilità di vittoria per i toscani, che non trovano i tre punti dalla vittoria per 2-1 contro il Bologna del 9 dicembre.

Ben diverso invece il comportamento della Roma contro le medio-piccole fin qui in Serie A: i giallorossi proprio contro il Chievo all'andata combinarono uno dei tanti disastri di questa altalenante stagione, passando subito in vantaggio per 2-0 per poi farsi riprendere dai clivensi ed uscendo con un solo punto dalla sfida dell'Olimpico.

Advertisement

Tre punti assolutamente fondamentali quindi per Di Francesco, nell'occhio del ciclone dopo il clamoroso 7-1 di Firenze; servirà ben più della discreta prova contro il Milan per ricucire il rapporto con l'ambiente romanista. Gara che si disputerà venerdì al Bentegodi, sempre alle 20:30.

Gara che promette grande spettacolo quella tra Fiorentina e Napoli, che sabato si daranno battaglia all'Artemio Franchi alle ore 18. Poche però le implicazioni di classifica, con il Napoli saldamente in controllo della seconda posizione e la Fiorentina staccata dal gruppo in lotta per l'Europa (nonostante lo strepitoso Luis Muriel e gli appena cinque punti che li separano dal Milan, i viola non sembrano attrezzati per conquistare il quarto posto).

Occhi puntati sull'Inter, con Atalanta e Milan in cerca di continuità

L'inter dovrà assolutamente riscattare la tremenda sconfitta interna subita contro il Bologna di Mihajlovic vincendo al Tardini contro il Parma. I nerazzurri, nelle tre gare disputate nel nuovo anno solare, non sono ancora riusciti a siglare un gol, affrontando peraltro avversari poco temibili come Sassuolo, Torino ed appunto Bologna.

I ragazzi di Spalletti devono reagire al più presto, perché le inseguitrici si avvicinano di settimana in settimana ed i nerazzurri non possono permettersi di scivolare fuori dalle prime quattro posizioni. Il Parma invece è lanciatissimo, soprattutto dopo il clamoroso pareggio strappato allo Juventus Stadium. Fermare l'Inter sarebbe l'ennesimo motivo d'orgoglio per i crociati, che navigano in acque più che tranquille (12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione). Gara in programma sabato sera alle 20:30.

Il Bologna intanto tenterà, alle 12:30 di domenica, di ottenere la seconda vittoria consecutiva in casa contro il Genoa, tre punti che permetterebbero con ogni probabilità di uscire dalla zona rossa della classifica dopo i difficili mesi sotto la gestione di Inzaghi. Le gare delle 15 vedranno l'Atalanta impegnata in casa contro la Spal, un match che vede fortemente favoriti gli uomini di Gasperini nonostante il momento positivo dei ferraresi. La Samp continuerà ad inseguire il sogno europeo in casa contro il Frosinone, mentre il Toro ospiterà l'Udinese in piena lotta per la salvezza.

Alle 18 i campioni d'Italia voleranno al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. Allegri vorrà vedere una reazione d'orgoglio dei suoi dopo i tre punti buttati per colpa di Gervinho e compagni, in un match che difficilmente riserverà particolari sorprese (anche per "colpa" dell'ottimo cammino dei ragazzi di De Zerbi, già virtualmente salvi). A chiudere questo lunghissimo weekend di Serie A, lo scontro tra Milan e Cagliari, in programma alle 20:30 a San Siro. Il Milan dovrà cercare a tutti i costi i tre punti dopo il pareggio contro la Roma, ma dovrà vedersela con un Cagliari in piena lotta per non retrocedere.