Qualche mese fa, Leonardo Bonucci e sua moglie Martina avevano annunciato che aspettavano il loro terzo figlio. La coppia ha già due splendidi bimbi Lorenzo nato nel 2012 e Matteo nato nel 2014. Da ieri sera la famiglia Bonucci si è allargata visto che è nata la piccola Matilda Bonucci. Ad annunciare la nascita della bimba è stato lo stesso difensore della Juventus con un post su Instagram. Il numero 19 bianconero ha informato i suoi fans che ora la sua famiglia è composta da cinque persone e soprattutto si è voluto complimentare con sua moglie Martina che ha definito affettuosamente “Super Mamma”. Dunque per Leonardo Bonucci è un periodo splendido perché la nascita di un figlio è sicuramente un evento meraviglioso. Inoltre, il difensore è legatissimo alla moglie e ai loro bimbi e perciò l’arrivo della piccola Matilda ha sicuramente portato ancora più gioia nella loro casa.

La Juventus accoglie con gioia l’arrivo della bimba di Bonucci

Nella serata di ieri, Leonardo Bonucci ha annunciato con gioia la nascita della sua terzogenita. Questa mattina, la Juventus si è immediatamente voluta congratulare con il suo difensore per il lieto evento. Il club bianconero ha utilizzato il suo profilo ufficiale di Twitter per dare il benvenuto alla piccola Matilda. La Juve ha scritto un bel messaggio per accogliere la piccola di casa Bonucci e si è ovviamente congratulata con Leonardo e sua moglie Martina.

Fiocco rosa 🎀 in casa Bonucci! È nata Matilda Rebecca! Felicitazioni e un abbraccio a tutta la famiglia di @Bonucci_leo19 ❤️ pic.twitter.com/7ydV8boD6F — JuventusFC (@juventusfc) 6 febbraio 2019

Bonucci prosegue il lavoro di recupero

Sicuramente quello di ieri è stato uno dei giorni più belli nella vita di Leonardo Bonucci che è diventato papà per la terza volta.

Perciò da oggi il difensore bianconero avrà sicuramente uno stimolo in più per recuperare dall'infortunio patito contro la Lazio. Il difensore viterbese sta lavorando intensamente e la sua speranza è quella di rientrare per il match del 20 febbraio contro l’Atletico Madrid. Ogni giorno che passa in casa Juve aumenta l’ottimismo per il rientro di Bonucci. Infatti, la sua presenza al Wanda Metropolitano non sembra più essere in dubbio. Questa sarebbe un’ottima notizia per Massimiliano Allegri che così contro l’Atletico Madrid avrebbe a disposizione sia Leonardo Bonucci che Giorgio Chiellini. Infatti, anche il numero 3 bianconero sta recuperando dall'infortunio al polpaccio e potrebbe già essere a disposizione per il match del 15 febbraio contro il Frosinone.

Dunque la Juve sta recuperando i suoi titolarissimi per la gioia di tutto il popolo juventino.