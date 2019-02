Annuncio

In casa Inter il clima è molto teso dopo le due sconfitte consecutive subite in campionato, che rischiano di far rosicchiare la squadra nella lotta per la qualificazione in Champions League. I nerazzurri, al momento, sono terzi con quaranta punti ma ora hanno solo quattro lunghezze di vantaggio sul Milan e cinque punti di vantaggio su Roma, Lazio e Atalanta. La posizione del tecnico Luciano Spalletti è in bilico anche se sembra difficile pensare ad un ribaltone a stagione in corso.

L'impressione è che alla fine si arriverà fino a fine campionato con l'attuale allenatore, per poi cambiare la prossima estate. Il nome più caldo sembra essere quello dell'ex tecnico del Chelsea, Antonio Conte, avvistato sotto la sede del club nerazzurro nella giornata di giovedì, ma nelle ultime ore comincia a prendere quota la possibilità di un clamoroso ritorno di José Mourinho.

Il ritorno di Mourinho

I tifosi dell'Inter non hanno mai dimenticato José Mourinho, che sulla panchina nerazzurra ha vinto tutto, realizzando quel famoso Triplete nella stagione 2009-2010 che non era mai riuscito prima ad una squadra italiana. Il tecnico portoghese ha sempre riservato parole d'amore alla società nerazzurra, non escludendo un possibile ritorno in futuro.

Ritorno che potrebbe avvenire la prossima estate, visto che il nome di José Mourinho potrebbe essere quello individuato dalla proprietà per riuscire a tornare competitivi in campionato, cercando di mettere fine al dominio Juventus. Il potente agente, Jorge Mendes, ha offerto il nome dello Special One alla società nerazzurra, sondando la situazione attuale relativa alla posizione di Luciano Spalletti.

L'affare, comunque, non potrà andare in porto a stagione in corso ma il discorso è stato intavolato in vista della prossima annata. Ipotesi che fa sognare i tifosi, che sui social hanno già cominciato ad esprimere il desiderio di rivedere il tecnico portoghese sulla panchina della loro squadra del cuore.

La concorrenza di Conte

Come detto, però, il nome di José Mourinho non è l'unico accostato all'Inter in vista della prossima stagione. Altro tecnico che sembra essere in cima alla lista della società nerazzurra è quello di Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea ora è libero ma ha una causa in corso con il club inglese dopo il divorzio arrivato la scorsa estate. Per questo motivo l'eventuale approdo potrebbe arrivare solo la prossima estate.

I due nomi presi al vaglio da Suning, però, dimostrano come il colosso di Nanchino abbia intenzione di fare pesanti investimenti a partire dalla prossima estate, quando l'Inter uscirà definitivamente dal settlement agreement siglato con la Uefa.