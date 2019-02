Annuncio

Annuncio

Super semifinale di coppa nazionale domani sera in Spagna con Barcellona-Real Madrid, 49 Coppe del Re in campo (30 Barcellona, 19 Real Madrid), ad aprire il tabellone delle sfide di andata e anche la serie di tre incontri ravvicinati in un mese tra le due squadre. Alla gara di domani faranno infatti seguito il match di ritorno in programma il 27 febbraio a Madrid e quello di campionato che andrà in scena tre giorni dopo ancora al Santiago Bernabeu. Nel ‘Clasico’ più recente, giocato lo scorso fine ottobre per la Liga, i catalani hanno travolto il Real con un perentorio 5-1.

Leggi anche Juventus a riposo dopo il Parma, ma in ansia per Douglas Costa e Bernardeschi

Da allora in casa Real la situazione è parzialmente migliorata e ora i blancos cercheranno di riscattare in coppa il pesante passivo subito in campionato. Nell’altra semifinale si sfideranno invece Valencia e Betis Siviglia.

Advertisement

Il 'Clasico' in diretta streaming su DAZN

Barcellona-Real Madrid, semifinale d'andata della 117^ edizione della Coppa di Spagna, si giocherà domani, 6 febbraio, al Camp Nou con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà visibile in diretta streaming su DAZN.

Il Barça è reduce dal pareggio casalingo con il Valencia, da 0-2 a 2-2 con doppietta di Messi. Ma l’argentino è in forte dubbio per domani sera a causa di una contrattura alla gamba destra rimediata durante la stessa partita di sabato. Complice la sconfitta dell’inseguitrice più immediata (l’Atletico Madrid battuto 0-1 dal Betis), nonostante il mezzo passo falso la squadra di Valverde è salita da +5 a +6 sulla seconda in classifica della Liga. Il Real Madrid di Solari arriva invece da una vittoria, netto 3-0 all’Alavés, la quarta di fila in campionato dove occupa il terzo posto a -8 dal Barcellona.

Advertisement

Il cammino di Barça e Real in Coppa del Re

Per entrambe l’avventura in Copa del Rey è iniziata dai sedicesimi di finale. Debutto contro il Leonesa per i catalani (5-1 complessivo), contro il Melilla i campioni d’Europa (10-1 totale). Poi, sia agli ottavi che ai quarti Barcellona avanti di rimonta, ribaltando prima con un netto 3-0 al Camp Nou il 2-1 subito sul campo del Levante, e poi con un largo 6-1 il 2-0 incassato in casa del Siviglia all’andata. Mentre i blancos hanno eliminato in scioltezza il Leganés agli ottavi (3-1 totale) e il Girona nel turno successivo (7-3 complessivo).

L’ultimo precedente di Barcellona-Real Madrid in Coppa del Re risale alla finale del 2014 che a Valencia vide trionfare le merengues (2-1 il risultato) allora allenate da Carlo Ancelotti.