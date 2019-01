Annuncio

Annuncio

José Mourinho sarà sicuramente uno dei nomi, insieme ad Antonio Conte, che infiammerà il mercato degli allenatori la prossima estate. Lo Special One ha lasciato il Manchester United un mese fa in un'avventura terminata in maniera burrascosa, ma che ha portato comunque dei trofei. Su tutti sicuramente la vittoria dell'Europa League nella stagione 2016-2017, ma anche il secondo posto della scorsa stagione è stato positivo dietro un Manchester City inarrestabile. Divorzio che, tra l'altro, è coinciso con il momento delicato dell'Inter, eliminata dalla Champions League e questo ha portato ad un inevitabile accostamento.

Anche i bookmakers vedono l'approdo del tecnico portoghese a Milano tutt'altro che impossibile.

Le quote: a 7,5 il ritorno dello Special One a Milano

Il ritorno di José Mourinho all'Inter non sembra essere utopia.

Advertisement

La pensano così i bookmakers che quotano il possibile approdo dello Special One a Milano a 7,5, dietro soltanto ad un possibile ingaggio da parte della Nazionale portoghese, dato a 4 e al possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid [VIDEO], che sta vivendo una stagione particolare, quotato a 6.

Le ultime dichiarazioni rilasciate dall'ormai ex allenatore del Manchester United non hanno fatto altro che alimentare le voci sull'accostamento alla panchina nerazzurra. Mou, infatti, ai microfoni di Bein Sports ha confessato come l'Inter sia la squadra più forte che abbia mai allenato:

"Scelgo la squadra che ha vinto tutte le competizioni a cui ha partecipato, che ha battuto le più grandi squadre del mondo: il Barcellona 3-1, il Bayern Monaco 2-0 nella finale di Champions League, che ha vinto il campionato italiano con un numero straordinario di punti, che ha vinto la coppa nazionale e che ha vinto tre finali in 10 giorni".

Advertisement

I migliori video del giorno

L'Inter avrebbe sondato il terreno

Inter che, tra l'altro, non è stata a guardare ed avrebbe fatto una telefonata a José Mourinho, sondando la sua disponibilità in vista della prossima stagione. Al momento, infatti, c'è massima fiducia per Luciano Spalletti, ma il suo futuro dipenderà dal cammino della squadra in Coppa Italia e in Europa League, oltre al fatto che andrà confermato il piazzamento Champions. Stando a quanto riportato da Goal.com, però, il tecnico portoghese avrebbe declinato, rimandando ogni discorso tra qualche mese, quando farà le sue valutazioni sulle offerte pervenute. Inter e Real Madrid [VIDEO] sembrano essere le squadre maggiormente interessate a lui, mentre è stato lo stesso Special One a declinare i rumors su un suo possibile approdo sulla panchina del Benfica. Ogni discorso, dunque, è rinviato a giugno.