In casa Inter c'è da smaltire l'amarezza per il pareggio interno ottenuto ieri contro il Sassuolo per 0-0, che non ha permesso ai nerazzurri di accorciare almeno momentaneamente il gap dal Napoli, che ora è a quattro punti ma questa sera potrebbe anche portarsi a più sette essendo impegnato in casa contro la Lazio. Un pari che ha scatenato alcune polemiche da parte dei tifosi, che hanno individuato in Luciano Spalletti il principale responsabile.

I bookmaker, intanto, ipotizzano il possibile ritorno di José Mourinho a Milano (qui i dettagli [VIDEO]).

Lo Special One, inoltre, proprio recentemente ha speso parole al miele per la società nerazzurra, sottolineando come si tratti della squadra più forte che abbia mai allenato, avendo vinto tutto quello che c'era da vincere (campionato, Coppa Italia e Champions League).

Con Mourinho o senza, l'Inter vuol costruire una grande squadra per la prossima stagione

I tifosi sarebbero pronti ad accogliere a braccia aperte José Mourinho, soprattutto nel caso in cui l'Inter non dovesse arrivare fino in fondo sia in Coppa Italia che in Europa League.

La società nerazzurra, inoltre, sta già lavorando in vista della prossima sessione di Calciomercato. Sembra molto vicino il colpo Nicolò Barella, con il club meneghino che ha già incontrato il patron del Cagliari, Tommaso Giulini, per definire la trattativa in vista della prossima stagione. I sardi, infatti, hanno fatto sapere a tutti i club interessati (Napoli e Chelsea tra gli altri) di non essere disposti a cedere il loro miglior elemento a stagione in corso.

Colpo importante che arriverà anche in avanti, visto che la permanenza di Ivan Perisic è tutt'altro che scontata.

L'esterno croato vuole provare una nuova esperienza in Premier League o in Liga e il suo futuro potrebbe essere al Manchester United o all'Atletico Madrid. Al suo posto il nome in cima alla lista di Giuseppe Marotta è quello dell'esterno della Fiorentina, Federico Chiesa, che il neo amministratore delegato ha provato a portare alla Juventus la scorsa estate.

Il grande colpo a centrocampo

Oltre a Barella ci sarà almeno un colpo di grido a centrocampo. Il ballottaggio sembra, almeno per il momento, ristretto a due nomi [VIDEO]: Sergej Milinkovic-Savic e Luka Modric. Il costo del cartellino è ben differente visto che la Lazio non accetterà di trattare per offerte inferiori ai novanta/cento milioni di euro, mentre il Real Madrid sarà costretto ad accontentarsi di un indennizzo visto che il croato è in scadenza di contratto a giugno 2020. L'ingaggio dei due, però, è ben diverso visto che il serbo ha rinnovato a tre milioni di euro a stagione. L'ex Dinamo Zagabria e Tottenham, invece, per arrivare a Milano vorrebbe firmare un contratto da dieci milioni di euro a stagione, almeno rifacendoci ai rumors su un accordo strappato la scorsa estate.

Questa, dunque, potrebbe essere la nuova Inter, con o senza Mourinho:

Inter (4-2-3-1): Handanovic, Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Brozovic, Barella, Modric (Milinkovic-Savic), Politano, Icardi, Chiesa.