Non ci sono buone notizie per Douglas Costa. Infatti, il brasiliano sabato ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare e oggi ha vissuto un'altra disavventura. Douglas Costa si trovava in autostrada è ha avuto un piccolo incidente mentre era sulla sua auto. Il giocatore della Juventus stamane intorno alle 11:15 si trovava sulla A4 ed era alla guida della sua Jeep Cherokee. Costa non ha riportato ferite, mentre un altro uomo che era sulla sua Fiat Punto è stato portato in ospedale in codice giallo.

Al momento la dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Novara Est.

Danneggiata la macchina del giocatore bianconero

Douglas Costa, stamani, mentre si trovava sul tratto autostradale della A4 fra Livorno Ferraris e Santhià è stato coinvolto in uno scontro automobilistico.

L'auto su cui viaggiava il brasiliano era parecchio danneggiata, come mostrano le prime foto comparse sul web, ma il giocatore fortunatamente non ha riportato ferite. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente accorsi i soccorsi e sul posto c'era sia la Croce Blu che i vigili del fuoco del comando di Vercelli.

Douglas Costa potrebbe saltare la sfida di domenica

Gli ultimi giorni per Douglas Costa sono stati un po' turbolenti prima l'infortunio patito contro il Parma e poi l'incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto stamani. Il brasiliano spera di lasciarsi alle spalle il periodo no e di potersi togliere molte soddisfazioni sul campo. Il numero 11 bianconero, però, deve ancora capire quali sono le sue condizioni fisiche visto l'infortunio rimediato sabato sera. Douglas Costa ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia e perciò per il match contro il Sassuolo resta in dubbio.

Infatti, le sue condizioni sono da valutare e fino ad allora non si capirà se è quanto dovrà stare fermo.

È possibile che domenica il brasiliano non sia a disposizione soprattutto a scopo precauzionale. Anche perché a breve la Juve avrà la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid e per questa sfida Massimiliano Allegri vuole avere tutti al top della forma. I bianconeri al Wanda Metropolitano dovranno poter contare su tutta la loro rosa per permettere al tecnico livornese di fare le scelte migliori, anche perché i cambi a gara in corso spesso possono risultare determinanti e perciò sarà importante avere tutti al top. Dunque solo dopo i controlli del caso si capirà se Douglas Costa domenica ci sarà o se dovrà stare a riposo.