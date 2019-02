Annuncio

La Juventus oggi non sarà alla Continassa: Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. I bianconeri riprenderanno gli allenamenti nella giornata di domani e inizieranno così a mettere nel mirino il match contro il Sassuolo. Dunque, in attesa di tornare al JTC, i giocatori della Juve ne stanno approfittando per godersi un po' di relax. In particolare Cristiano Ronaldo, che ieri sera si trovava allo stadio Jose Alvalade di Lisbona per assistere alla sfida fra lo Sporting e il Benfica.

CR7 era accompagnato dalla compagna Georgina Rodriguez e da alcuni amici. Il portoghese ha così approfittato per rilassarsi un po', ma da domani tornerà a lavorare duramente in vista dei prossimi impegni.

La Juve è attesa dalle sfide contro il Sassuolo e il Frosinone, poi ci sarà il match di Champions League contro l'Atletico.

Domani la Juve riprenderà ad allenarsi

Per la Juve, dopo il pareggio contro il Parma, ci sono stati due giorni di riposo così da ricaricare le energie. Infatti, anche oggi i bianconeri non lavoreranno e si ritroveranno da domani per preparare la sfida contro il Sassuolo. Domenica, quasi certamente, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione nè Leonardo Bonucci nè Giorgio Chiellini. Il loro obiettivo è quello di tornare per gli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri è ormai scattato il conto alla rovescia in vista del match del 20 febbraio e le due partite di campionato che la Juve disputerà prima della gara contro gli spagnoli serviranno proprio per preparare l'appuntamento europeo.

Da valutare Bernardeschi

Per il match di domenica, Massimiliano Allegri dovrà capire anche se potrà contare su Douglas Costa e Federico Bernardeschi. I due giocatori sono usciti anzitempo nella sfida contro il Parma per acciacchi fisici.

Il brasiliano ha accusato un affaticamento muscolare, mentre il numero 33 bianconero ha riportato un trauma all'emitorace. Dunque solo nei prossimi giorni si capirà se il brasiliano potrà essere a disposizione per la partita contro il Sassuolo. Per quanto riguarda Bernardeschi, le notizie sono più confortanti visto che il calciatore non avrebbe costole incrinate e perciò non è in dubbio per il match contro il Sassuolo. In ogni caso, in attacco domenica ci potrebbe essere qualche cambio e chissà se ci sarà il ritorno tra i titolari di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero potrebbe giocare con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Massimiliano Allegri entrerà nei dettagli di formazione solo a partire dai prossimi giorni, quando avrà maggiori dettagli sulle condizioni degli infortunati.