Quest'oggi la Juventus non si allenerà e i bianconeri godranno del secondo giorno di riposo: la ripresa dei lavori è fissata per domani pomeriggio. La squadra così inizierà a mettere nel mirino la sfida contro il Sassuolo. Dunque, sia ieri che oggi i bianconeri avranno avuto sicuramente anche il tempo per ripensare al pareggio contro il Parma, per evitare di commettere gli stessi errori in futuro. Inoltre, ieri sera, a Sky Sport, il grande ex juventino Andrea Pirlo ha parlato proprio del momento che sta vivendo la Juve.

L'ex centrocampista ha affrontato diversi temi e ha spiegato il suo punto di vista sulla cessione di Medhi Benatia, sull'arrivo di Martin Caceres e sulla situazione di Paulo Dybala. Inoltre Pirlo ha definito la Juve la squadra più forte della Serie A.

Pirlo commenta la cessione di Benatia

Nel mercato di gennaio, la Juve ha deciso di lasciar partire Medhi Benatia. Il giocatore ex Bayern si è trasferito in Qatar e la sua scelta ha fatto parecchio discutere. Andrea Pirlo, ieri sera, a Sky Sport ha commentato proprio l'addio del difensore alla Juve. "Secondo me non è un problema per la Juve che Benatia se ne sia andato", ha dichiarato l'ex juventino, che poi ha concluso così il suo intervento in merito al l'addio ai bianconeri del difensore marocchino: "Se un giocatore non vuole restare la società lo lascia libero". Dunque, Pirlo si trova in perfetto accordo con le scelte della Juve e ha parlato anche dell'arrivo a Torino di Martin Caceres: "Caceres si è allenato tre volte e non ha nemmeno fatto male". Pirlo ha poi voluto dare fiducia all'uruguaiano: "Bisogna dargli tempo - ha detto l'ex regista juventino - e tornerà ai livelli di sempre".

Infine, Pirlo ha commentato il periodo che sta attraversando la difesa della Juve che sabato ha subito tre gol dal Parma: "È solo un problema di concentrazione e lucidità".

Pirlo 'ammonisce' Dybala

Sabato sera, Paulo Dybala, dopo il terzo cambio effettuato da Massimiliano Allegri, ha deciso di non vedere la fine della partita da bordo campo ma è rientrato prima negli spogliatoi. Andrea Pirlo, ieri sera, ha commentato così anche questo episodio che ha visto protagonista il numero 10 della Juve: "La società parlerà con lui e verrà ripreso, senza dubbio". L'ex regista bianconero ha anche parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Dybala e di un possibile addio dell'argentino alla 'Vecchia Signora': "Dipenderà dalle necessità della società".

Per Pirlo, inoltre, in estate la Juve dovrà cercare un vice Mandzukic: "Sicuramente la Juve cercherà un centravanti, perché - ha affermato "Il Maestro" - Mandzukic non ringiovanisce". Infine Pirlo ha fatto una riflessione sul campionato italiano: "La Juve è troppo più forte delle altre". Per l'ex centrocampista juventino la squadra di Massimiliano Allegri ha una rosa molto più competitiva rispetto al Napoli e questo farà la differenza anche nonostante i tanti impegni che i bianconeri avranno tra Serie A e Champions League.