Questa mattina, la Juventus si è allenata alla Continassa per mettere nel mirino il match contro il Parma. I bianconeri quando sono arrivati al JTC hanno trovato i campi imbiancati, visto che su Torino da ieri nevica. Nel corso della seduta mattutina, Massimiliano Allegri ha dunque fatto tutte le prove tattiche e ha provato la formazione che schiererà domani sera. Il tecnico livornese è intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, anche se rispetto a mercoledì ci saranno ben sei cambi, a partire dalla porta dove ci sarà Mattia Perin.

Oltre a lui giocheranno dal primo minuto probabilmente anche Martin Caceres, Joao Cancelo, Leonardo Spinazzola, Douglas Costa, Miralem Pjanic e Mario Mandzukic. Domani sera dal primo minuto non ci sarà nemmeno Blaise Matuidi e il suo posto da mezzala di sinistra lo prenderà Federico Bernardeschi.

Prima da titolare per Caceres

La Juve domani sera contro il Parma presenterà una difesa piuttosto rimaneggiata. Infatti, contro i gialloblù Massimiliano Allegri non potrà contare nè su Leonardo Bonucci nè su Giorgio Chiellini, perciò saranno Daniele Rugani e Martin Caceres a guidare la difesa.

Per il numero 4 bianconero sarà il terzo esordio con la maglia della Juve. L'uruguaiano ritroverà così anche la sua casa, l'Allianz Stadium, e il suo pubblico che lo accoglierà sicuramente con calore. A completare la difesa bianconera saranno probabilmente Joao Cancelo e Leonardo Spinazzola. Entrambi sono favoriti su Mattia De Sciglio e Alex Sandro

A centrocampo si rivede Pjanic, mentre in attacco torna Mandzukic

Domani sera, la Juve ritroverà due dei suoi titolarissimi: Miralem Pjanic e Mario Mandzukic. Entrambi saranno in campo quasi certamente dal primo minuto dopo aver smaltito i rispettivi acciacchi fisici. Miralem Pjanic guiderà la mediana della Juve e ai suoi lati avrà Sami Khedira e Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero giocherà come mezz'ala, anche se la sua posizione sarà variabile, visto che la Juve in certi momenti della partita si schiererà con il 4-3-3 e in altri con il 4-4-2.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, ci sarà il rientro di Mario Mandzukic, che tornerà ad occupare il ruolo di prima punta. Insieme a lui giocheranno Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Mentre Paulo Dybala partirà dalla panchina visto che fino ad ora è stato uno dei giocatori più impiegati fino ad ora è perciò godrà di un turno di riposo. Oltre al numero 10 bianconero, Massimiliano Allegri avrà la possibilità di schierare a gara in corso anche Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi e Emre Can. Quindi nonostante le assenze il tecnico della Juve potrà contare su una panchina di assoluto livello.