Per la Juventus, ieri sera, è arrivata una brutta sconfitta contro l'Atalanta per 3-0 in Coppa Italia. Gli uomini di Massimiliano Allegri non hanno saputo affrontare l'avversario nel giusto modo e, complice anche qualche errore dei singoli, sono arrivati i gol dei nerazzurri. Nel secondo tempo si aspettava una reazione della Juve [VIDEO] che però non è arrivata.

Dunque i bianconeri escono dalla Coppa Italia: questa sconfitta ha lasciato grande amarezza nell'ambiente juventino.

Tant'è che dopo la partita nessun giocatore della Juve ha voluto commentare il ko di Bergamo. L'unico che si è esposto in tal senso è stato Federico Bernardeschi che con un post su Instagram ha chiesto a tutti di restare uniti.

Questa mattina un altro bianconero ha voluto commentare il match di ieri e si tratta di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino, ancora su Instagram, ha sottolineato che perdere fa male visto che la sua squadra non è abituata alle sconfitte.

Bernardeschi: 'Restiamo uniti'

Ieri sera i bianconeri non sono apparsi in grande forma e anche i singoli non sono riusciti a dare una mano. Dunque dopo quattro finali consecutive e altrettante vittoria la Juve interrompe la sua striscia positiva in Coppa Italia.

A fine gara c'era un po' di delusione in casa bianconera e il solo Federico Bernardeschi ha affidato il suo messaggio post partita a Instagram. Il numero 33 juventino ha scritto: "La delusione è grande, com'era grande la voglia di vincere". Adesso per la Juve sarà il momento di concentrarsi in vista delle prossime importanti sfide fra campionato e Champions League come ha spiegato lo stesso Bernardeschi: "L'importante adesso è rimanere uniti verso i prossimi obiettivi".

Infine il ragazzo di Carrara ha sottolineato che la Juve saprà reagire a questo piccolo passaggio a vuoto: "Sapremo reagire insieme ha testa alta". La riscossa per la Juve inizierà da sabato sera quando ci sarà la sfida contro il Parma.

Anche Dybala invoca l'unità

Dopo il messaggio a caldo di Federico Bernardeschi, questa mattina è stato Paulo Dybala a voler metterci la faccia dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Il numero 10 bianconero ha parlato tramite i social spiegando che perdere fa male soprattutto per la sua squadra che è abituata solo a vincere. Dybala, esattamente come Bernardeschi, ha invocato l'unità del gruppo bianconero: "Alziamoci e reagiamo insieme". Dunque il gruppo bianconero si vuole compattare per ritrovare la vittoria, anche perché a febbraio la Juve è attesa in Champions [VIDEO] League e sicuramente serviranno delle prestazioni decisamente migliori.