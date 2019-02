Annuncio

Mercoledì sera nel corso della sfida contro l'Atalanta, Giorgio Chiellini ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio. Il numero 3 bianconero, nella giornata di ieri, doveva essere sottoposto ad accertamenti ma lo staff medico dell Juventus ha preferito rimandare gli esami di un giorno. Perciò, Giorgio Chiellini si è sottoposto quest'oggi ai controlli clinici per capire l'entità del suo infortunio. Fortunatamente non si tratta di nulla di preoccupante e recupererà giusto in tempo per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Allegri tranquillizza tutti: 'Niente di grave per Chiellini'

Oggi era atteso il responso sugli esami a cui è stato sottoposto Giorgio Chiellini. A dare pubblicamente la tanto attesa risposta è stato Massimiliano Allegri, il quale in conferenza stampa ha spiegato che per il suo Capitano non si tratta di un infortunio grave.

Perciò tutto l’ambiente juventino può tirare un bel sospiro di sollievo: Giorgio Chiellini in Champions League contro l’Atletico Madrid ci sarà. Massimiliano Allegri, infatti, ha spiegato che nel giro di 10/15 giorni il numero 3 bianconero tornerà a disposizione.

Il difensore livornese salterà sicuramente le sfide contro il Parma e contro il Sassuolo, mentre è possibile che sia già convocato per il match di venerdì 15 febbraio contro il Frosinone. Adesso il numero 3 juventino lavorerà per recuperare dall’infortunio al polpaccio.

Bonucci tenta il recupero per la Champions

Gli infortuni di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini si vanno ad aggiungere a quello di Andrea Barzagli, il quale è fermo da diverse settimane. Perciò per le prossime sfide Massimiliano Allegri potrà contare su Daniele Rugani e Martin Caceres e volendo può adattare al centro pure Mattia De Sciglio.

In ogni caso Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini hanno un obiettivo comune ovvero quello di rientrare per il 20 febbraio. Giorno in cui la Juve sarà attesa dalla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.

In attesa dei loro rientri, Massimiliano Allegri dovrà quindi puntare tutto su Rugani e Caceres che già domani sera guideranno la difesa juventina. Infatti, è stato lo stesso tecnico livornese a comunicare che saranno proprio l'uruguaiano e il numero 24 bianconero ad essere titolari contro il Parma, mentre sulle fasce ci sarà a destra Joao Cancelo e sulla sinistra uno fra Leonardo Spinazzola e Alex Sandro.