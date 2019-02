Annuncio

Cristiano Ronaldo sta vivendo forse il momento più delicato della sua avventura alla Juventus, sia a livello personale che di squadra. Dopo il patteggiamento col fisco spagnolo [VIDEO] e la brutta sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia (che è costata ai bianconeri la qualificazione alla semifinale del torneo dopo quattro vittorie consecutive), un altro avvenimento ha colpito il fuoriclasse portoghese, stavolta sul piano strettamente privato: la morte del padre della sua amata compagna, Georgina Rodriguez.

Un grande dolore colpisce la famiglia di Cristiano Ronaldo

Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón è scomparso all'età di settanta anni. Il padre della compagna di CR7, ex allenatore di calcio, era malato già diverso tempo: due anni e mezzo fa, infatti, era stato colpito da ischemia cerebrale.

Negli ultimissimi giorni, tuttavia, le sue condizioni di salute si erano notevolmente aggravate, fino al decesso, avvenuto a Buenos Aires, città dove si trova la sua famiglia e dove il 27 Gennaio del 1994 è nata la modella argentina, prima di trasferirsi con i suoi cari in Spagna, a Jaca.

Georgina vola in Argentina con la sorella Ivana per stare vicino ai suoi cari

'Hola', rivista spagnola diffusa anche in Sudamerica, ha raccontato che Georgina Rodriguez avrebbe preso qualche giorno fa il volo proprio per andare per Buenos Aires, insieme alla sorella Ivana, per stare accanto al padre negli ultimi giorni della sua vita e per trascorrere con la sua famiglia questo momento di grandissimo dolore. A confermare la notizia dell'approdo in Sudamerica ci ha pensato la stessa fidanzata di Cristiano Ronaldo con una foto pubblicata attraverso il suo profilo Instagram che la ritrae intenta a guarda il panorama da un ponte della capitale argentina.

Il campione portoghese plurivincitore di Palloni d'Oro e Champions League, ex Real Madrid, invece, è rimasto a Torino perchè, dopo la disfatta di Bergamo, sarà impegnato domani sera nella partita contro il Parma all'Allianz Stadium, valida come anticipo del sabato sera della 22° giornata del campionato di Serie A. Una sfida che non sarà facile da giocare per Cristiano Ronaldo, sia per il momento di flessione che sta attraversando tutta la Juventus in questi ultimi giorni, sia per quanto sta passando a livello familiare. Con Georgina Rodriguez il fuoriclasse classe 1985 ha dato alla luce Alana Martina, nata nel novembre 2017.