Annuncio

Annuncio

La Juventus dopo l'eliminazione di Coppa Italia, domani si rituffa in campionato con l'obiettivo di riprendere il percorso vincendo contro il Parma. Massimiliano Allegri nella consueta conferenza di vigilia ha toccato molti temi caldi riguardanti la sua squadra. Il tecnico non è allarmato per la sconfitta rimediata a Bergamo perché la considera solo un inciampo: "È una partita che si è incastrata male". La gara dell'Olimpico contro la Lazio è stata una fotocopia di quella contro l'Atalanta, ma nel primo caso la fortuna è girata nel verso giusto perché Ciro Immobile ha sbagliato il gol del 2-0.

Comunque l'allenatore sottolinea che la Juventus ha già vinto la Supercoppa ed ora vuole conquistare gli altri tornei in cui è ancora in gioco. Per vincere la coppa dalle grandi orecchie, secondo il Conte Max non basta il solo Cristiano Ronaldo e la bravura, ma conta molto anche la fortuna: "Non è che arriva Ronaldo e trionfiamo sicuro in Champions League".

Advertisement

L'intervistato polemizza contro chi dà per scontato che la Juventus sia già in finale perché non sarà semplice in quanto ci sono gli avversari che puntano allo stesso obiettivo. Vincere non è mai facile per cui sollevare i trofei non è una cosa normale, ma qualcosa di straordinario. L'Atletico Madrid, prossimo avversario agli ottavi, è una squadra di pari livello con la Juventus, per cui la trasferta al Wanda Metropolitano non sarà una passeggiata.

Il punto sugli infortunati e le indicazioni dell'undici anti Parma

La debacle in Coppa Italia è colpa anche dei molti infortuni che hanno colpito alcune pedine fondamentali della difesa, del centrocampo e dell'attacco. Il pacchetto arretrato ad esempio è orfano di Barzagli, Bonucci e da mercoledì anche di Chiellini. Il rientro del numero 19 e del numero 3 è previsto in prossimità della trasferta madrilena.

Advertisement

I migliori video del giorno

In mediana ha pesato molto l'assenza di Miralem Pjanic che è tornato disponibile. Per fortuna in attacco torna il numero 17 bianconero: "Mandzukic rientra davanti, giocherà con Ronaldo e uno tra Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa". I centrali in difesa saranno Rugani e Caceres, acquistato nell'ultima sessione per sostituire Benatia volato in Qatar. A sinistra ballottaggio tra Spinazzola e Alex Sandro. Bernardeschi potrebbe essere impiegato da mezzala sinistra e a destra uno tra Bentancur e Khedira. In porta Szczesny lascerà il posto a Perin. Il tecnico, nonostante Dybala da tempo non trovi il gol, ritiene l'attaccante fondamentale.