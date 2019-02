Annuncio

Stasera alle ore 21:00 all'Old Trafford si disputerà il big match Manchester United - Paris Saint Germain. La partita sarà valida per la gara di andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League.

I Red Devils, arrivano al match odierno reduci da una serie di risultati utili consecutivi. I parigini, dal canto loro, guidano saldamente la Ligue 1, a +10 dal Lilla seconda in classifica. Il Manchester United avrà dalla sua parte il fattore campo, il PSG però in contropiede può essere davvero letale.

Dove vedere la super-sfida di Champions League, Manchester United-Paris Saint Germain

La partita di Champions League, Manchester United-Paris Saint Germain, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Calcio 3 (canale 253).

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di vedere la sfida dell'Old Trafford anche via Tablet, Smartphone o Pc, grazie al servizio SkyGo.

Il big match di Champions League, Manchester United- PSG, è pronto ad offrire agli amanti del calcio un grandissimo spettacolo.

Le probabili formazioni

Il neo-allenatore dei Red Davils, Ole Gunnar Solskjaer, manderà in campo la sua squadra con il tradizionale modulo 4-3-3. In porta ci sarà il solito David De Gea. La difesa quattro sarà composta da: Diogo Dalot, Eric Bailly, Victor Lindelof, Luke Shaw. A centrocampo dovrebbero essere confermati dal primo minuto Paul Pogba, Hèctor Herrera e Nemanja Matic. A comporre il tridente d'attacco saranno invece Jesse Lingard, Marcus Rashford e Anthony Martial.

Il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, stasera opterà per il consueto modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà l'ex capitano della Juventus, Gianluigi Buffon. In difesa i due centrali Thiago Silva e Presnel Kimpembe faranno coppia con i due terzini Thilo Kehrer e Juan Bernat. A centrocampo ci saranno Marco Verratti e Marquinhos (in fase di impostazione), con Dani Alves, Angel Di Maria e Julian Draxler che agiranno a supporto dell'unica punta Kylian Mbappe. Tuchel quest'oggi dovrà tener conto delle assenze pesanti di Cavani e Neymar, entrambi out per infortunio.

Ecco le probabili formazioni:

Manchester United (4-3-3): De Gea; Dalot, Bailly, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial.

Allenatore: Ole Gunner Solskjaer.

Paris Saint Germain (4-2-3-1): Buffon; Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Di Maria, Draxler; Mbappe. Allenatore: Thomas Tuchel.