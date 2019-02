Annuncio

Stasera, alle ore 18:00, la Fiorentina di Stefano Pioli affronterà il Napoli di Carlo Ancelotti. Il match valido per la 23esima giornata di Serie A si disputerà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola, arrivano allo scontro con i partenopei dopo aver pareggiato 1-1 contro l'Udinese in trasferta. Gli azzurri invece arrivano al match odierno dopo aver battuto per 3-0 in casa la Sampdoria. Il Napoli in trasferta ha perso pochi punti in questa stagione, ma la Fiorentina davanti al proprio pubblico difficilmente fa brutta figura. La partita si preannuncia già da ora ricca di emozioni. La squadra di Ancelotti parte con il favore dei pronostici.

Dove vedere il big match Fiorentina-Napoli

Il big match della 23esima giornata di campionato, Fiorentina-Napoli, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A e su Sky Canale 251. Gli abbonati 'Sky' potranno guardare la partita anche in live-streaming, grazie al servizio SkyGo disponibile via Tablet, Smartphone e Pc.

Le probabili formazioni di Fiorentina e Napoli

Il tecnico della squadra viola, Stefano Pioli, stasera dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3. In porta ci sarà il giovane e promettente Lafont, portiere classe 1999. I difesa i due centrali Hancko e Pezzella faranno coppia con i due terzini Ceccherini e Biraghi. A centrocampo, invece, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Gerson, Edimilson e Veretout. Il tridente d'attacco sarà composto da Chiesa, Mirallas e Muriel.

L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, dovrebbe mandare in campo i suoi ragazzi con il modulo 4-4-2. A difendere i pali della porta partenopea ci sarà Meret. La difesa a quattro sarà composta da: Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui.

A centrocampo molto probabilmente agiranno Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco, invece, ci saranno Mertens e Insigne, che con la loro velocità proveranno a mettere in difficoltà la difesa viola.

Probabile formazione, Fiorentina (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hancko, Biraghi, Gerson, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas. Allenatore: Pioli

Probabile formazione, Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

Il Napoli in caso di vittoria si porterebbe momentaneamente a - 6 punti dalla Juventus. I bianconeri domani affronteranno il Sassuolo in trasferta.