I voti di Roma-Porto 2-1

Roma (4-3-3): Mirante 6; Florenzi 6, Manolas 6.5, Fazio 6, Kolarov 6.5; Pellegrini 6.5 (82' Nzonzi ng), De Rossi 6.5, Cristante 6; Zaniolo 7.5 (86' Santon ng), Dzeko 7, El Shaarawy 6.5 (89' Kluivert ng).

Porto (4-3-3): Casillas 7; Militao 7, Felipe 6, Pepe 6, Telles 6.5; Herrera 6.5, Danilo 5.5, Otavio 5.5 (83' Hernani ng); Fernando 5.5 (75' Andrè Pereira ng), Soares 6, Brahimi 6.5 (67' Adrian Lopez 6.5).

La diretta del secondo tempo

95' Finisce Roma-Porto, 2-1 il risultato. Vittoria importante per i giallorossi, ma al ritorno ci sarà da soffrire.

91' Contropiede della Roma, siluro di Kolarov e Casillas respinge.

87' Entra Santon per Zaniolo nella Roma.

83' Gran tiro dalla distanza di Herrera che sfiora il sette.

Porto vicino al pareggio.

78' GOL PORTO! Accorcia le distanze Adrian Lopez. Su un lancio lungo l'attaccante la spizza dietro per Soares, tiro sbilenco che si rivela un assist per lo stesso Lopez che insacca con un diagonale. 2-1.

76' GOL ROMA! Raddoppio della Roma. Dzeko prende palla ai 30 metri, avanza e tira, la palla colpisce il palo, sulla ribattuta arriva Zaniolo che insacca a porta vuota!

74' Giallo per Herrera per fallo su De Rossi. E' uscito Brahimi per infortunio dentro Adrian Lopez.

69' GOL ROMA! Dzeko addomestica un pallone in area di rigore e serve Zaniolo, diagonale del centrocampista e palla nel sacco. Giallorossi avanti!

67' Cristante trova spazio a destra e mette in mezzo, arriva Pellegrini che tira un rigore in corsa, grande parata di Casillas.

56' Porto vicinissimo al gol! Angolo di Telles, stacco di Danilo e palla che fa la barba al palo.

49' Roma in forcing, bella parata di Casillas su tiro di Cristante da appena dentro l'area.

46' Si riprende, non ci sono sostituzioni.

La diretta del primo tempo

46' Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo. Roma-Porto ancora sullo 0-0, i giallorossi hanno in mano il pallino del gioco, ma il Porto non molla un centimetro. Di Dzeko l'occasione migliore.

38' Palo della Roma! Dzeko si libera bene del suo avversario e rientra sul destro, tiro da un metro e palo clamoroso!

34' Angolo, testa di Dzeko alta. La partita non si sblocca, Roma-Porto è ferma sullo 0-0.

30' Errore di Fazio, il Porto va al tiro con Soares, rasoterra da pochi metri ma Mirante para.

28' Tiro debole di Pellegrini a giro che Casillas para agevolmente.

21' La Roma reclama un rigore per fallo di mano di Pepe, ma l'arbitro fa continuare.

17' La Roma spinge molto sulla sinistra, in sofferenza invece Florenzi con Brahimi. Sfida comunque equilibrata.

6' tiro-cross teso di Kolarov dalla sinistra, Casillas anticipa Dzeko.

5' Partita che si gioca già su ritmi alti, gran pressing dei portoghesi.

1' Tutto pronto all'Olimpico per il calcio d'inizio.

Le probabili formazioni di Roma-Porto

Ancora c'è qualche nodo da sciogliere e sapremo solo poco prima del match quali saranno le decisioni di Eusebio Di Francesco. In Roma-Porto potremmo vedere Mirante confermato tra i pali, visto che Olsen non è al meglio. A destra l'acciaccato dell'ultim'ora Karsdorp dovrebbe lasciare il posto a Florenzi. A centrocampo c'è da capire se De Rossi sarà della sfida. Probabilmente il capitano sarà in campo, affiancato da Cristante e da uno tra Pellegrini e Nzonzi. In attacco c'è Zaniolo a destra.

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

Porto (4-3-3): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Herrera, Danilo, Oliver Torres; Otavio, Tiquinho, Brahimi.

Fischio d'inizio alle 21

Roma-Porto si gioca oggi martedì 12 febbraio ed è valida come andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che seguiremo live in diretta testuale su Blasting News. Chiaramente è solo il primo round di una battaglia lunga 180 minuti, ma le due squadre sanno molto bene che non possono concedersi un passo falso. La Roma all'Olimpico proverà a vincere ma dovrà stare attenta a non subire reti da un Porto che si presenza senza i due centravanti Aboubakar e Marega, infortunati. Fuori anche lo squalificato Corona. La squadra portoghese, allenata dall'ex laziale Sergio Conceicao, ha comunque qualità in tutti i reparti. Sarà senz'altro una partita bellissima.