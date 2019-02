Annuncio

Annuncio

Dopo la sconfitta della Juventus contro l'Atletico Madrid, su Massimiliano Allegri e sulla sua squadra si sono abbattute diverse critiche. Alcune di queste sono sicuramente costruttive, altre invece sembrano un po' ingenerose verso un tecnico che ha dimostrato di saper guidare egregiamente i suoi uomini verso la conquista di diversi titoli. Uno dei più critici verso Massimiliano Allegri è stato Arrigo Sacchi. L'ex allenatore già nelle passate stagioni non ha lesinato frecciate al tecnico livornese e alla sua squadra. Non è mancata la sua critica nemmeno dopo la sconfitta della squadra bianconera contro l'Atletico Madrid . Sacchi è intervenuto infatti a Radio 1 ed ha parlato proprio della sfida persa dalla Vecchia Signora. "È stata una sorpresa la sconfitta della Juventus, l'Atletico non mi sembrava in grande forma nelle ultime partite", spiega Sacchi.

Annuncio

Sacchi attacca la Juve

Negli ultimi anni Arrigo Sacchi ha spesso criticato il gioco della Juve di Massimiliano Allegri. L'ex allenatore del Milan a più riprese ha sottolineato come i bianconeri non si rendano protagonisti di un bel calcio. Ovviamente, Sacchi anche dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid ha messo in evidenza gli errori commessi, a suo parere, dalla Vecchia Signora: "La Juve sembra sempre parsimoniosa - ha sottolineato Sacchi - come se volesse risparmiare per poi dare il massimo". Inoltre, l'ex tecnico rossonero ha spiegato cosa secondo lui servirebbe per vincere in Champions League: "In Europa, però, si vince con il calcio offensivo, di dominio".

La Juve pensa al Bologna

Mentre i media e alcuni tifosi sono alle prese con critiche post Champions, la Juve, invece, si sta concentrando sulla prossima partita.

Annuncio

I bianconeri, infatti, stamattina si sono allenati alla Continassa in vista del match contro il Bologna. Domenica, Massimiliano Allegri non potrà contare su Emre Can (squalificato) oltre che ovviamente su Sami Khedira, il quale è stato operato al cuore. Dunque a centrocampo, a meno di un cambio di sistema di gioco, dovrebbero essere confermati Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Blaise Matudi. Per quanto riguarda l'attacco, invece, potrebbe esserci il ritorno tra i titolari di Federico Bernardeschi. Mentre resta ancora da capire se Douglas Costa potrà essere a disposizione oppure no. Il brasiliano è alle prese con il recupero dopo l'infortunio muscolare accusato ad inizio febbraio contro il Parma.