La Juventus, ieri sera, ha perso 2-0 sul campo dell'Atletico Madrid nell'andata degli Ottavi di finale di Champions. La prestazione dei bianconeri non è stata delle migliori e il risultato mette a rischio il passaggio del turno. Al termine della partita in casa Juve c'era del nervosismo ed è normale che sia così visto che le aspettative dei bianconeri erano altre. Sicuramente questa sconfitta non è piaciuta al Presidente Andrea Agnelli e a tutta la dirigenza.

Alla fine del match però alcuni giornalisti spagnoli hanno voluto provocare Cristiano Ronaldo e la risposta di CR7 non si è fatta attendere. All'uscita dallo spogliatoio il fenomeno portoghese ha detto: "Io ho vinto 5 Champions League, l'Atletico Madrid zero". I giornalisti spagnoli lo hanno poi incalzando gridandogli: "Chi passa il turno?" E Cristiano Ronaldo ha risposto: "Vediamo".

Ronaldo provocato per tutta la partita

L'ambiente dell'Atletico Madrid è stato piuttosto ostile nei confronti della Juve e soprattutto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato provato a più riprese e anche in campo CR7 ha voluto fare il gesto del 5 ovvero le cinque Champions League vinte.

Ci sono state diverse polemiche anche per il gesto di esultanza dell'allenatore degli spagnoli Simeone dopo il gol dei suoi, considerato da molti come piuttosto volgare.

Anche Massimiliano Allegri ha voluto commentare il gesto del collega e ha risposto in modo molto educato: "Non mi ha dato fastidio. Qui è sempre così - ha dichiarato l'allenatore della Juve - e bisognava continuare a combattere come nel primo tempo". Adesso i bianconeri avranno diciannove giorni per poter preparare la partita di ritorno e poter provare a ribaltare il risultato.

La Juve è tornata a Torino

La Juve dopo la sconfitta contro l'Atletico ha passato la notte a Madrid. I bianconeri, infatti, hanno lasciato la Spagna solo questa mattina e sono partiti verso le ore 11 per rientrare a Torino. La Juve è atterrata a Caselle poco prima delle 13 e poi i giocatori sono subito saliti sul pullman per andare alla Continassa.

I bianconeri vogliono subito lasciarsi alle spalle la sfida contro l'Atletico e concentrarsi solo ed esclusivamente sulla partita di campionato contro il Bologna. La squadra di Massimiliano Allegri sarà già in campo domenica al Dall'Ara e vorrà sicuramente dimostrare la sua forza. Il tecnico livornese per questo match potrebbe fare qualche cambio di formazione soprattutto in attacco.