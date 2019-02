Annuncio

C'è notevole delusione in casa Juventus dopo la bruttissima sconfitta subita contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono apparsi davvero molli di fronte alla grinta degli avversari. I due gol sono arrivati dalla coppia dei centrali difensivi di Simeone, Gimenez e Godin, simboli della garra che da sempre contraddistingue questa squadra. Un gruppo che ha mostrato maggiore volontà di vincere rispetto alla Juventus, che potrebbe aver sottovalutato l'avversario. Al ritorno servirà un'impresa ai limiti del miracolo, dal momento che l'Atletico Madrid ha veramente messo in difficoltà la squadra bianconera, non facendola giocare e soprattutto dimostrando di avere una difesa fortissima.

Tra i peggiori in campo nella sfida del Wanda Metropolitano anche Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è stato acquistato proprio per fare la differenza in queste partite, ma ha prodotto solo un tiro in porta, peraltro su punizione. Ronaldo è incappato in una delle serate più negative della sua carriera in Champions League e, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, non è esclusa possibilità che lasci la Juventus al termine della stagione. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato del club bianconero.

Mercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare a fine stagione

Stando a quanto riporta il noto portale spagnolo Diariogol.com, Cristiano Ronaldo sarebbe stato molto deluso della sconfitta subita contro l'Atletico Madrid in Champions League e avrebbe preso in seria considerazione l'idea di lasciare la Juventus al termine della stagione.

Sempre secondo quanto scrive Diariogol.com, il campione lusitano si starebbe già pentendo di avere scelto il club bianconero in estate e avrebbe avuto dei contatti con altre squadre come il Manchester United. Cristiano Ronaldo dunque starebbe valutando di tornare nella squadra che lo ha consacrato come un campione internazionale, ovvero i Red Devils. Il portoghese avrebbe inoltre dato la sua disponibilità ad ascoltare eventuali offerte da parte del club britannico. Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane. Tutto potrebbe dipendere dal ritorno contro l'Atletico Madrid, che si disputerà il prossimo 12 marzo a Torino. La Juventus dovrà certamente disputare una partita diversa.