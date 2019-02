Annuncio

Sassuolo-Juventus [VIDEO] è uno dei confronti più interessanti della quarta giornata di ritorno della Serie A 2018/2019 a dispetto di una differenza di punti in classifica notevole tra le 2 formazioni. Infatti i padroni di casa sono forse la compagine che sviluppa una delle filosofie di gioco più interessanti tra tutte quelle partecipanti alla massima serie. Lo stile di gioco dei neroverdi assomiglia, fatte le debite proporzioni, a quello del Barcellona, il cosiddetto tiki-taka, fatto di grande possesso palla e molti passaggi per cercare di aprire le maglie delle squadre avversarie per poi colpirle con rapide iniziative in profondità.

Tutto questo orchestrato dalle sapienti mani di Roberto De Zerbi, uno dei tecnici più interessanti tra quelli delle nuove generazioni. Gli ospiti dal canto loro non hanno bisogno di presentazioni dal momento che sono i campioni d’Italia in carica ed hanno vinto lo scudetto consecutivamente negli ultimi 7 anni.

Anche per la stagione in corso i bianconeri vogliono aggiudicarsi il titolo puntando inoltre ad andare fino in fondo in Champions League, che rappresenta l’obiettivo principale del gruppo guidato da Massimiliano Allegri. La Juventus tuttavia non sta attraversando un momento particolarmente brillante essendo stata eliminata dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta ed avendo impattato per 3 a 3 nella gara casalinga di campionato contro il Parma.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus, in programma domenica 10 febbraio alle ore 18:00 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, valida per la 23^ giornata della Serie A 2018/2019, sono caratterizzate da molte assenze che colpiscono gli organici a disposizione di Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri.

Qui Sassuolo

Il Sassuolo dovrebbe affrontare i campioni d’Italia in carica utilizzando il 4-3-3 e il portiere Consigli e protezione dei pali della propria porta.

La retroguardia non presenta criticità particolari per il tecnico neroverde che non può disporre del solo Marlon e dovrebbe far scendere in campo dal primo minuto Peluso e Ferrari in posizione centrale con Lirola e Rogerio a presidiare le corsie esterne.

In mediana c’è l’assenza pesante di Duncan che è squalificato e non sarà della partita neanche capitan Magnanelli. I titolari dovrebbero quindi essere, da destra a sinistra, Bourabia, Sensi e Locatelli con Boga unica alternativa in panchina.

In attacco ampia possibilità di scelta che dovrebbe ricadere su Berardi, Babacar e Djuricic in vantaggio nei confronti di Matri, Di Francesco e Brignola.

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con uno schema speculare a quello del Sassuolo, vale a dire il 4-3-3. In porta potrebbe essere confermato Perin, chiamato al riscatto dopo l’incertezza avuta nel turno precedente contro il Parma in occasione del terzo goal che ha causato il pareggio in extremis degli emiliani.

In difesa Allegri deve far fronte a parecchi problemi causati da infortuni che hanno colpito parecchi elementi del reparto.

Non saranno infatti a disposizione Chiellini, Bonucci e Barzagli con la coppia centrale che dovrebbe essere la stessa schierata contro il Parma cioè quella formata da Caceres e Rugani. Sulle fasce laterali Cancelo e Spinazzola partono in vantaggio su De Sciglio ed Alex Sandro per un posto da titolari.

A centrocampo non ci sono defezioni e dall'inizio dovrebbero giocare Khedira, Pjanic e Matuidi con Betancur ed Emre Can in panchina. In avanti sono out Bernardeschi e Cuadrado mentre Dybala dovrebbe partire ancora dalla panchina con Douglas Costa che dovrebbe affiancare gli intoccabili Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Peluso, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Locatelli, Berardi, Babacar, Djuricic. A disposizione: Pegolo, Satalino, Demiral, Magnani, Lemos, Adjapong, Boga, Matri, Scamacca, Di Francesco, Brignola. Allenatore: De Zerbi.

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Caceres, Rugani, Spinazzola, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Betancur, Emre Can, Dybala, Kean.

Allenatore: Allegri.