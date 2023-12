Juventus-Roma, il confronto che andrà in scena sabato 30 dicembre alle ore 20:45, è molto importante per la classifica delle due antagoniste che sono pienamente in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali.

I padroni di casa stanno infatti lottando per raggiungere la vetta della classifica che al momento è occupata dall’Inter. I nerazzurri precedono i bianconeri di quattro lunghezze e quindi la formazione guidata da Massimiliano Allegri non può permettersi passi falsi che potrebbero aumentare il divario con la capolista. La Juve arriva allo scontro con i giallorossi in un buon momento di forma, certificato dal recente successo sul campo del Frosinone.

Gli ospiti occupano attualmente la sesta posizione, ma possono mettere nel mirino la quinta piazza della Fiorentina, che li precede di due punti, e la quarta del Bologna che ha tre lunghezze in più. I capitolini nella giornata prenatalizia hanno superato il Napoli tra le mura amiche dello stadio Olimpico [VIDEO].

Qui Juventus

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 e con Szczesny a protezione dei pali della propria porta.

In difesa le gerarchie sono consolidate e quindi non dovrebbero esserci particolari sorprese tra i giocatori che scenderanno come titolari.

La retroguardia dovrebbe essere composta da Gatti, Bremer e Danilo con Rugani e il giovane Huijsen a disposizione in panchina.

A centrocampo oltre alle squalifiche di lungo corso di Pogba e Fagioli il tecnico Allegri deve fronteggiare anche l’assenza di Cambiaso che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Sono inoltre in dubbio Alex Sandro e Locatelli che sono usciti dal campo prima della fine del match di Frosinone a causa di alcuni problemi fisici. Sulla destra dovrebbe agire Weah con Kostic sulla sinistra e il trio formato da Mckennie, Nicolussi Caviglia e Rabiot in posizione centrale.

In attacco Kean dovrebbe dare forfait mentre Chiesa va verso il recupero e dovrebbe fare coppia dal primo minuto con Vlahovic.

Solo panchina per Yildiz e Milik.

Qui Roma

La Roma dovrebbe giocare con il 3-5-1-1 in modo da potersi disporre praticamente a specchio nei confronti dei rivali di giornata. In porta pochi dubbi sulla presenza di Rui Patricio con Svilar a disposizione in panchina.

Nel reparto arretrato Kumbulla non sarà della partita per infortunio e Smalling è in dubbio con Mourinho che cercherà di recuperare l’inglese almeno per la panchina.

I titolari dovrebbero quindi essere Mancini, Llorente e Ndicka.

A centrocampo è in dubbio Spinazzola e quindi sulle corsie dovrebbero giocare dal primo minuto Kristensen, favorito su Karsdorp, a destra e Pellegrini a sinistra. In mezzo al campo spazio a Cristante, Paredes e Bove con Aouar e Sanches destinati alla panchina.

In attacco è in forte dubbio Dybala che ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra e non dovrebbe essere disponibile per la sfida contro la sua ex squadra. Oltre all’assenza dell’argentino ci sarà anche quella del lungodegente Abraham e quindi le punte dovrebbero essere El Shaarawy e Lukaku con il belga ad agire come riferimento avanzato. In panchina Belotti e Azmoun, pronti a entrare in campo in caso di necessità.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Mckennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Iling-Junior, Nonge, Miretti, Yildiz, Mancini, Milik. Allenatore: Allegri.

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Pellegrini; El Shaarawy; Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Karsdorp, Pisilli, Aouar, Sanches, Zalewski, Pagano, Belotti, Azmoun. Allenatore: Mourinho.

Un punto sulla storia di Juve-Roma

Nella loro storia Juventus e Roma si sono finora affrontate per un totale di 200 volte (sommando le gare giocate sia a Torino che a Roma in tutte le competizioni).

I successi bianconeri sono stati 94, mentre 57 sono stati i pareggi e 49 le vittorie dei giallorossi. Le reti segnate complessivamente sono state 307 per la Juve e 214 per i capitolini.