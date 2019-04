Ieri sera la Juventus ha ottenuto un buon pareggio a San Siro. I bianconeri, soprattutto nel secondo tempo, hanno giocato un buon calcio e infatti dopo lo svantaggio è arrivato il pareggio di Cristiano Ronaldo. Al termine del match contro l'Inter, i campioni d'Italia hanno utilizzato i social per commentare la loro prestazione. In particolare, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic e Federico Bernardeschi hanno affidato a Instagram le loro impressioni post gara.

600º gol in carriera per CR7

Cristiano Ronaldo, in questo finale, di stagione ha un obiettivo ben chiaro: diventare capocannoniere della Serie A.

Adesso il portoghese è a quota 20 gol e ha quattro partite per superare Fabio Quagliarella. CR7 dunque è più carico che mai e può contare sul supporto incondizionato dei suoi compagni di squadra, che faranno di tutto per regalargli questa soddisfazione. Cristiano Ronaldo, questa mattina, con un post Instagram, ha espresso inoltre la sua soddisfazione per aver segnato il seicentesimo gol in carriera.

Bernardeschi elogia la sua squadra

Federico Bernardeschi quest'anno si è ritagliato uno spazio importantissimo nella Juventus.

Il numero 33 juventino è ormai uno dei titolarissimi di Massimiliano Allegri e anche ieri era in campo dal primo minuto a San Siro. Bernardeschi ha giocato un buon match e come sempre ha dato il suo apporto soprattutto a livello tattico. Nel secondo tempo della sfida contro l'Inter, il tecnico livornese ha schierato il ragazzo come esterno di centrocampo nel 4-4-2 disegnato dall'allenatore della Juve. Bernardeschi con un post Instagram, ha sottolineato come la sua squadra abbia giocato fino alla fine.

Pjanic: 'Questa squadra ha motivazioni'

Prima della partita fra la Juve e l'Inter, in molti si domandavano se i bianconeri, essendo già Campioni d'Italia, avrebbero trovato le giuste motivazioni. La squadra di Massimiliano Allegri ha ovviamente risposto sul campo, giocando un ottimo secondo tempo e facendo capire alle rivali perché ha già conquistato lo scudetto in anticipo. In particolare, Miralem Pjanic con un post su Instagram ha voluto sottolineare che la Juve ha "grandi motivazioni sempre".

Domani la Juve riprenderà ad allenarsi

Commenti social a parte, nelle ultime partite, la Juventus dovrà giocare sfide dal grande fascino. In particolare, venerdì ci sarà il derby contro il Torino, che i Campioni d'Italia vorranno sicuramente vincere. Aspettando tale evento, la Juventus oggi si sta godendo un giorno di riposo, ma da doman, la squadra si ritroverà alla Continassa per allenarsi in vista del match contro i granata. L'appuntamento per i bianconeri è fissato per lunedì pomeriggio.