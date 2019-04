Juventus certamente senza rivali in campionato, come dimostra anche il pareggio ottenuto fuori casa con l'Inter, a stagione finita. Resta però il fatto che il club bianconero ha deluso in Champions League quest'anno. La dirigenza sabauda ha investito molti soldi per formare una squadra sulla carta fortissima, ma alla fine eliminata dai giovanissimi dell'Ajax, che hanno certamente meritato la semifinale della massima competizione continentale per club.

Gran parte dei tifosi della Juventus sta criticando senza remore Massimiliano Allegri, accusato di non essere riuscito a dare un gioco definito alla squadra.

Pubblicità

Il tecnico toscano, comunque, è stato riconfermato da Andrea Agnelli subito dopo la sconfitta subita contro l'Ajax a Torino. Lo stesso Allegri ha detto di volere restare alla Juventus, ma secondo molti la sua permanenza non sarebbe scontata, nonostante la Juventus abbia vinto il suo ottavo scudetto consecutivo. Allegri si incontrerà con la dirigenza bianconera nei prossimi giorni, per decidere il suo futuro. In caso di rottura, comunque, i vertici del club sabaudo starebbero valutando vari allenatori, in primis Pep Guardiola, che sarebbe molto stimato dal presidente Andrea Agnelli. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Cristiano Ronaldo vorrebbe Guardiola sulla panchina bianconera

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, riportate dal Sun e da Marca, la dirigenza bianconera starebbe seriamente pensando all'ingaggio di Guardiola per la prossima stagione. Paratici e Nedved avrebbero incassato anche l'ok di Cristiano Ronaldo, che apprezzerebbe moltissimo il tecnico spagnolo. Il campione portoghese lo riterrebbe il profilo perfetto per arrivare alla vittoria della Champions League, che sarà ovviamente il primo obiettivo della Juventus per la prossima stagione.

Pubblicità

Guardiola potrebbe far rendere al meglio Paulo Dybala, facendolo coesistere con Cristiano Ronaldo. Dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Tottenham, comunque, Guardiola appare più lontano dal Manchester City.

Con il benestare di Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe iniziare una trattativa con il club britannico. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato. Il primo obiettivo per rinforzare la difesa resta de Ligt, ma il costo del suo cartellino è di almeno cento milioni di euro e l'Ajax non ha alcuna intenzione di fare sconti.

Per il centrocampo, invece, la dirigenza bianconera continua a sondare Paul Pogba, protagonista di una stagione piuttosto travagliata a Manchester.