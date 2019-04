Alfredo Pedullà, ai microfoni di Radio Marte, ha commentato gli ultimi rumors di Calciomercato riguardanti i top club di Serie A. Ampio spazio dedicato all’affaire Napoli-Icardi, considerato dal giornalista però solamente come ‘una fantasia’: “Certi ingaggi il Napoli non è disposto a pagarli, dunque nel caso di Icardi potrebbe essere un’eccezione”. Altro argomento di mercato affrontato dal giornalista è quello che riguarda in generale la situazione vigente in casa Napoli. Secondo Pedullà, il rapporto tra Ancelotti e Giuntoli è idilliaco, dunque la squadra partenopea a giugno potrebbe fare un grande mercato, ovviamente sperando di poter mettere in difficoltà i bianconeri nella corsa allo scudetto 2019/2020.

“Il Napoli può prendere chiunque, ma non credo che possano arrivare pesci grandissimi, pesci grandi invece si”, questa la convinzione del giornalista, che ai microfoni di Radio Marte ha anche parlato di un intreccio di mercato tra Napoli e Juventus.

Pedullà: 'Icardi-Napoli una fantasia'

Pedullà ha voluto commentare anche il presunto interesse della Juve per il forte difensore Koulibaly: “Vederlo in bianconero? Sarebbe una sorpresa”. Questa la convinzione del giornalista, il quale ha successivamente spiegato che secondo lui il difensore non sarà ceduto, ma se dovesse partire, la preferenza non sarebbe rivolta alla formazione bianconera di Massimiliano Allegri.

Le dichiarazioni di Pedullà restano ovviamente personali considerazioni, ma gli addetti ai lavori nelle ultime settimane hanno assottigliato al minimo le possibilità di vedere nella prossima stagione il possente difensore del Napoli con la casacca bianconera.

La Juventus per la prossima stagione potrebbe puntare infatti sul romanista Manolas, che come precisato da Pedullà ha però una clausola ed è attualmente in un team che ha grandi ambizioni: “Prima di parlare di Manolas è necessario capire che squadra vorrà costruire la Roma’.

Il commento di Pedullà sul Napoli

Pedullà ha commentato anche l’infortunio subito da Lozano nel match tra Psv e Willem: non è il peggio che si temeva, ma la lesione c’è e ciò potrebbe anche stravolgere i piani di mercato del Napoli. Secondo il giornalista, infatti, la squadra partenopea non avrebbe l’intenzione di prenderlo ‘approfittando’ dell’infortunio per risparmiare sul prezzo del cartellino: ‘‘Se ne riparlerà forse in autunno’’.

L'ultimo pensiero di Pedullà è dedicato al futuro di un ex allenatore del Napoli: "Sarri? Dipende da lui: nel nostro campionato lo stanno cercando, ma è scontato, nonostante sia probabile che l'allenatore voglia rispettare il contratto con gli inglesi del Chelsea".