Uno dei pilastri dell'Inter negli ultimi due anni è stato sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco è stato acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per circa dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni. Inizialmente sembrava essere destinato a fare la riserva ad un grande colpo in quel reparto, visto che nello stesso periodo i nerazzurri stavano trattando Manolas e Rudiger. Alla fine non è arrivato nessuno dei due e l'ex blucerchiato è diventato un titolare inamovibile dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Dopo due anni ad alti livelli, ora il club meneghino vuole premiare lo stesso Skriniar con il rinnovo di contratto e cospicuo aumento dell'ingaggio.

Inter: Skriniar ad un passo dal rinnovo di contratto

Skriniar verso il rinnovo

Milan Skriniar è ad un passo dal rinnovo di contratto con l'Inter. Il centrale slovacco in questa stagione ha confermato quanto di buono fatto intravedere lo scorso anno. L'ex Sampdoria, inoltre, ha dimostrato di essere competitivo anche ad altissimi livelli visto che in Champions League, nelle sfide disputate contro Tottenham e Barcellona, ha tenuto testa a giocatori di livello assoluto come Kane e Suarez. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione di top club europei.

Dopo il Manchester United e il Manchester City, che avevano presentato un'offerta da oltre sessanta milioni di euro la scorsa estate, negli ultimi mesi si è fatto sotto il Barcellona. Per questo motivo l'Inter vuole blindare Skriniar e il rinnovo sarebbe molto vicino, come ammesso dallo stesso difensore ai microfoni di Dazn:

"Se ho voglia di continuare con l'Inter? Sì, sì, credo che il mio futuro sia qui. Diventare capitano? Non è importante che uno abbia la fascia.

Io penso a giocare. È un’ulteriore responsabilità sicuramente, ma non cambia". Lotta per la zona Champions: "I conti sono facili, se vinciamo tre partite siamo lì. Vinciamo subito a Udine, una partita non facile perché loro si giocano una gara importante. Ma lo è anche per noi, bisogna vincere lì".

Cifre e offerta rifiutata

La trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar non è stata semplicissima. Il centrale slovacco, però, ha sempre manifestato la volontà di restare all'Inter, tanto da decidere di fare a meno del proprio procuratore e trattare in prima persona con i nerazzurri.

E a fine anno ci sarà l'ufficialità, con l'ex Sampdoria che firmerà un rinnovo fino al 2023 a oltre tre milioni di euro a stagione a salire di anno in anno, fino a superare i quattro milioni a stagione. Skriniar che, pur di restare a Milano, ha rifiutato la corte del Real Madrid, che si era detto disposto ad offrire un ingaggio da oltre cinque milioni di euro stagione.