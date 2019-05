L'eliminazione dalla Champions League subita per mano dell'Ajax fa ancora molto male in casa Juventus. Perciò, la dirigenza bianconera si sta già muovendo per mettere a segno alcuni importanti colpi per la prossima stagione. Uno dei reparti che verrà certamente rinforzato è la difesa, che ha mostrato numerose lacune in Champions League, dove la Juventus ha subito ben quattro sconfitte in dieci partite disputate. Gli obiettivi di Paratici sono De Ligt, Alderweireld, Manolas e Romero, ma il sogno risponde al nome di Kalidou Koulibaly.

Calciomercato Juventus, sarebbero pronti tre colpi di spessore: tra questi Koulibaly

Il difensore senegalese del Napoli è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e sarebbe un vero e proprio pallino di Fabio Paratici. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, il Napoli non vorrebbe cedere alla Juventus il giocatore africano, ma il club bianconero sarebbe intenzionato a mettere sul piatto un'offerta irrinunciabile, che potrebbe superare i 100 milioni di euro. Ma nella prossima sessione estiva la Juventus potrebbe mettere a segno anche altri colpi. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul Calciomercato bianconero.

Pubblicità

Mercato Juventus, possibili tre colpi in estate

Come riporta il "Corriere di Torino", la Juventus starebbe lavorando anche per Mauro Icardi. Fabio Paratici e Fabio Ausilio si sarebbero incontrati in segreto a Londra per riallacciare i contatti e mettere le basi di una trattativa che sembrava essersi arenata nei giorni scorsi. Considerato che la clausola di rescissione dell'attaccante sudamericano è di centodieci milioni di euro, l'Inter ne chiederebbe circa ottanta, mentre la Juventus non vorrebbe salire oltre i sessanta.

La Juventus potrebbe accontentare le richieste economiche di Wanda Nara, considerando anche il fatto che al momento non sono arrivate altre offerte per Mauro Icardi. L'Inter, intanto, non ha certamente gradito le foto hot postate da Wanda Nara, che ritraggono l'attaccante argentino senza vestiti addosso. Come scrive il "Corriere dello Sport", infatti, i vertici nerazzurri avrebbero considerato le foto assai inopportune e anche i tifosi sarebbero sempre più insofferenti nei confronti dell'ex capitano.

Pubblicità

Icardi, dunque, alla fine potrebbe accettare la destinazione bianconera: a Torino andrebbe a formare una coppia offensiva davvero molto interessante con Cristiano Ronaldo. Il terzo colpo della Juventus potrebbe essere Paul Pogba: il centrocampista francese sarebbe molto vicino a lasciare il Manchester United e gradirebbe un ritorno a Torino, dove ritroverebbe il suo mentore Massimiliano Allegri (sempre che il tecnico toscano resti in Piemonte). La Juve, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza del Real Madrid.