Uno dei giocatori che potrebbero lasciare l'Inter la prossima estate è il centravanti argentino, Mauro Icardi. Al centro delle polemiche negli ultimi mesi, con la società che ha deciso di revocargli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic, il centravanti argentino ha rifiutato prima la convocazione per il match di Europa League contro il Rapid Viena, dopodiché si è allenato a parte per quasi due mesi a causa di un'infiammazione al ginocchio destro tornando in campo solo qualche settimana fa. Il suo futuro sembra segnato nonostante la moglie e agente, Wanda Nara, continui ad esprimere la volontà di restare a Milano.

L'Inter sembrerebbe decisa sull'attaccante: possibile cessione per Icardi in estate

Icardi destinato probabilmente alla cessione

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano da Milano la prossima stagione. Il centravanti argentino è stato protagonista di un'annata sicuramente negativa. C'è stato il caso relativo alla fascia di capitano e i due mesi in cui si è allenato a parte. Anche poco prima che succedesse tutto ciò e dopo il suo ritorno in campo, però, il rendimento non è stato dei migliori. Basti pensare che l'ultimo gol su azione è stato messo a segno in Champions League contro il Psv Eindhoven a inizio dicembre.

Da allora solo due reti, entrambe su calcio di rigore, in campionato contro Udinese e Genoa. Una serie di fattori che ha inciso anche sulla svalutazione del classe 1993 visto che è praticamente impossibile pensare che un club intenda pagare la clausola rescissoria da centodieci milioni di euro inserita all'interno del contratto. Una cosa impensabile solo fino a dicembre visto che Icardi aveva ben figurato in Champions League, mettendo a segno quattro reti in sei partite.

L'intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di ricavare una cifra tra i sessanta e i settanta milioni di euro. Prezzo abbordabile per i club che fino ad ora hanno fatto qualche sondaggio per il centravanti argentino, tra cui Juventus, Real Madrid, Manchester United e Paris Saint Germain. Società che potrebbero anche intavolare uno scambio avendo tutte delle pedine di scambio, su tutti Dybala, Kroos, Lukaku e Cavani.

Nome nuovo per sostituirlo

Inter che, comunque, a prescindere da eventuali contropartite tecniche sarebbe alla ricerca del sostituto di Mauro Icardi.

Il nome nuovo in casa nerazzurra è quello del centravanti colombiano del Monaco, Radamel Falcao. L'attaccante vuole lasciare il Principato per continuare a giocare ad altissimi livelli e i monegaschi il prossimo anno resteranno fuori dalle competizioni europee. Il contratto in scadenza a giugno 2020 potrebbe facilitare la trattativa anche se, stando a quanto riportato da Don Balon, il Monaco non accetterà di trattare per offerte inferiori ai venticinque milioni di euro.