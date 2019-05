L'attesa principale per i tifosi della Juventus riguarda inevitabilmente la nomina del nuovo tecnico bianconero, che secondo le indiscrezioni della maggior parte dei media italiani, potrebbe essere Maurizio Sarri. Il trionfo in Europa League del 'suo' Chelsea contro l'Arsenal ha dimostrato per l'ennesima volta tutte le abilità del tecnico toscano, che dopo aver sfiorato la scorsa stagione lo scudetto con il Napoli si sta dimostrando anche vincente in Inghilterra.

E proprio in caso di arrivo del tecnico toscano, come scrive Tuttosport, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a regalargli un talento notevole, uno dei centrocampisti offensivi più forti in Europa: parliamo di Isco che sarebbe in uscita dal Real Madrid.

Isco come possibile regalo in caso di arrivo di Sarri alla Juventus

Secondo il noto giornale sportivo Tuttosport, la dirigenza bianconera starebbe lavorando per regalare ai tifosi bianconeri il centrocampista offensivo spagnolo Isco, che in estate dovrebbe lasciare il Real Madrid per il difficile rapporto con l'attuale tecnico Zinedine Zidane.

Juventus, Isco come possibile regalo in caso di arrivo di Sarri (RUMORS)

Il giornale sportivo torinese sottolinea come il nazionale spagnolo sia uno dei giocatori preferiti anche di Maurizio Sarri e che quindi questo eventuale acquisto sarebbe un top player ideale da regalare al tecnico toscano.

Lo spagnolo quindi rientrerebbe nella 'rivoluzione' che dovrebbe intraprendere il Real Madrid in estate, con tanti top player che potrebbero lasciare la Spagna. Non solo Isco, si parla infatti anche di Sergio Ramos, Gareth Bale, Luka Modric e Marcelo come possibili partenti.

Il probabile arrivo nel Real Madrid di Eden Hazard dal Chelsea (nel post partita della finale di Europa League, il belga ha confermato che lascerà la società londinese la prossima stagione) potrebbe quindi facilitare l'addio di Isco.

Il mercato della Juventus

In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera starebbe lavorando soprattutto per rafforzare il settore difensivo, che dopo il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres, avrebbe bisogno di almeno due difensori centrali.

Arriverebbero conferme sul possibile acquisto della Juventus di Demiral del Sassuolo (che però potrebbe rimanere nella società emiliana) così come quello di Romero dal Genoa (anche in questo caso l'argentino arriverebbe a Torino nel 2020). Altri difensori che interesserebbero alla dirigenza bianconera sono Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma, che ha una clausola rescissoria di circa 35 milioni di euro. L'arrivo di Sarri però potrebbe valorizzare un difensore già presente nella rosa bianconera, quel Daniele Rugani lanciato proprio dal tecnico toscano all'Empoli.