Questi sono giorni molto caldi in casa Juventus. Infatti, ieri si è consumata la separazione tra i bianconeri e Massimiliano Allegri e adesso si aspetta di capire chi sarà il tecnico della prossima stagione. Una volta che la Juve comunicherà chi sarà il sostituto dell'allenatore livornese si potranno anche capire le strategie di mercato dei Campioni d'Italia.

Uno dei nomi che in questi giorni è stato dato in uscita dal club bianconero è quello di Paulo Dybala e ad accendere le voci di un possibile addio della Joya alla squadra di Andrea Agnelli ci ha pensato anche Gustavo, fratello maggiore del giocatore argentino. Dunque non resta che attendere di capire come evolverà la situazione sia sul fronte allenatore che in chiave mercato. Il futuro di Paulo Dybala è comunque in bilico e anche con un nuovo tecnico la sua permanenza a Torino non è affatto scontata.

Juventus, parla il fratello di Dybala

Quella che si sta per concludere non è stata una stagione eccezionale per Paulo Dybala. Il numero 10 juventino ha disputato un'annata al di sotto delle aspettative e adesso il suo futuro è in bilico. Dybala, infatti potrebbe lasciare la Juve anche adesso che è certa l'assenza di Massimiliano Allegri.

Inoltre, qualche giorno fa sono arrivate le parole di Gustavo, fratello e agente del giocatore bianconero che ha spiegato che ci sono molte possibilità che la Joya lasci il club campione d'Italia.

Nel dettaglio, parlando a una radio argentina, Gustavo ha detto: "C'è possibilità che vada via. Ce ne sono, eccome. Ha bisogno di un cambio (...) Inghilterra? Non lo posso dire. Ma sì, ci sono molte possibilità che Paulo vada via (...) Non si trova più bene? Sì, è certo. Molti giocatori della Juve non si trovano bene, non solo Paulo".

Qualcosa di più sul futuro di Dybala si saprà solo dopo che la Juve avrà annunciato il nome del nuovo allenatore e magari i piani sul suo futuro in bianconero potrebbero cambiare.

Di certo se l'argentino resterà a Torino dovrà dimostrare molto di più, in particolare di poter giocare anche al fianco di Cristiano Ronaldo.

Dybala infatti non è riuscito a trovare la giusta intesa con CR7, all'interno del terreno di gioco, e questo aspetto potrebbe incidere anche sulla sua permanenza o meno sotto la Mole. A confermare la scarsa intesa in campo fra Dybala e il portoghese è stato anche Gustavo, agente fratello maggiore di Paulo: "In campo è sorta qualche incomprensione, tra l'altro i due hanno una posizione simile, non va dimenticato". Gustavo Dybala ha però aggiunto che fuori dal campo la Joya e Cristiano Ronaldo hanno un ottimo rapporto.

Senza Allegri il futuro della Joya potrebbe cambiare

Nei prossimi giorni la Juve deciderà chi sarà il suo nuovo allenatore i nomi al vaglio sono molti, ma al momento non c'è nulla di concreto.

In ogni caso il mercato dei Campioni d'Italia potrebbe cambiare anche in base alle decisioni del successore di Massimiliano Allegri, per questo motivo il futuro dei giocatori che sembravano ad un passo dall'addio potrebbe cambiare ed i vari Dybala, Douglas Costa e Cancelo potrebbe cambiare idea.