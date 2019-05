Nonostante l'argomento principale sia la ricerca del tecnico della prossima stagione, la dirigenza bianconera starebbe lavorando notevolmente per rafforzare la rosa. Come è probabile, alcuni investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, magari inserendo alcuni giocatori come contropartita per arrivare ai calciatori desiderati.

Pubblicità

Pubblicità

Potrebbe essere il caso di Juan Cuadrado, centrocampista offensivo colombiano che ha il contratto in scadenza nel 2020. Il giocatore interesserebbe alla Fiorentina e potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare ad uno dei possibili obiettivi della dirigenza bianconera, ovvero il centrocampista offensivo della nazionale italiana Federico Chiesa. L'addio di Massimiliano Allegri potrebbe quindi spingere il colombiano a lasciare Torino, magari per ritornare in una città in cui è stato bene ed in cui è diventato uno dei giocatori più importanti della Serie A.

Juventus, Corriere della Sera: Cuadrado vicino al ritorno alla Fiorentina (RUMORS)

Cuadrado interesserebbe alla Fiorentina

Secondo il giornale sportivo spagnolo Don Balon, la Juventus potrebbe decidere di cedere in estate Juan Cuadrado. Il colombiano, in scadenza di contratto nel prossimo anno, ha ancora una valutazione di circa 20 milioni di euro ed il suo cartellino 'servirebbe' per diminuire le pretese della Fiorentina per il suo giocatore di riferimento Federico Chiesa. Come è noto la dirigenza bianconera apprezza il centrocampista offensivo della nazionale italiana, valutato una somma superiore ai 70 milioni di euro.

Pubblicità

Ecco che allora l'inserimento di Cuadrado permetterebbe una concreto risparmio sull'esborso che dovrebbe affrontare la Juventus per l'acquisto dell'italiano. Nonostante quindi le tradizionali smentite di rito di Cuadrado (ha di recente dichiarato che gradirebbe rimanere a Torino perché anche la sua famiglia si trova molto bene), la possibilità che il colombiano possa lasciare la Juventus sono concrete.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, gran parte del mercato bianconero potrebbe passare da alcune cessioni pesanti.

Non solo Cuadrado dunque: anche Joao Cancelo, Pjanic e Mandzukic potrebbero lasciare Torino. Il portoghese ha molto mercato in Inghilterra, piace infatti al Manchester City che sarebbe pronto ad offrire alla Juventus 60 milioni di euro. Una possibile plusvalenza quindi per i bianconeri, che l'anno scorso lo hanno acquistato per 40 milioni di euro. Anche il regista bosniaco piace e molto, con Paris Saint Germain e Real Madrid che starebbero pensando al bosniaco per il loro centrocampo.

Pubblicità

Per quanto riguarda invece Mandzukic, il croato ha mercato in Germania, con il Borussia Dortmund che è pronto ad investire ben 15 milioni di euro per la punta della Juventus.