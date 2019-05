Trasferta veramente difficile oggi alle ore 18,00 per la Roma di Claudio Ranieri. La squadra giallorossa, a caccia di punti per proseguire la rincorsa al quarto posto, utile per partecipare alla prossima Champions League, dovrà vedersela con un Genoa affamato di punti salvezza. La squadra ligure cercherà di non rimanere coinvolta nella lotta per non retrocedere e vorrà far punti a tutti i costi, specie dopo che l'Empoli è uscito vittorioso contro la Fiorentina nell'anticipo delle 12,30 e visto che pure l'Udinese ha pareggiato ieri sera contro l'Inter per 0-0.

As Roma oggi impegnata sul campo del Genoa

Rientrano Zaniolo e Cristante

Ranieri potrà contare su Zaniolo e Cristante, reduci da una giornata di squalifica e con ottime chance di partire nell'undici titolare.

In porta confermato Mirante, difesa a quattro formata da Kolarov,Fazio, Manolas e Florenzi, a centrocampo ci saranno Nzonzi e il già citato Cristante, mentre a supporto di Dzeko ruoteranno El Sharaawi, Pellegrini (che pare favorito su Pastore) e Zaniolo, il quale dovrebbe aver vinto il ballottaggio su Under.

Olsen e Schick in panchina, De Rossi ai box

Ancora panchina per l'estremo difensore svedese e per l'attaccante ceco. I due giocatori, seppur convocati da mister Ranieri, non saranno dal primo minuto in campo e per entrambi appare sempre più probabile l'addio alla fine di questa stagione.

Il portiere della nazionale svedese, complici delle prestazioni piuttosto deludenti, ha perso ormai il posto da titolare a vantaggio dell'esperto Antonio Mirante, mentre l'attaccante Schick, al secondo anno in giallorosso, non ha mai confermato tutto ciò di buono che aveva mostrato con la maglia della Sampdoria.

Ancora out Daniele De Rossi, il centrocampista ha svolto nella giornata di ieri lavoro individuale insieme a Santon e Perotti, anche loro infortunati. Stando alle ultime notizie il capitano giallorosso dovrebbe tornare disponibile per domenica prossima, quando allo stadio Olimpico nel posticipo serale delle ore 20,30, la Roma ospiterà il big-match contro la Juventus.

La garanzia Radu

Il Genoa di mister Prandelli è pronto alla sfida e potrà contare anche oggi sulle prestazioni del giovane portiere Ionut Radu che sta facendo molto bene tra i grifoni.

La difesa a tre dovrebbe essere formata da Biraschi, Romero e l'ex Zukanovic, la mediana a cinque sarà composta da Lerager, Radovanovic, Miguel Veloso che saranno accompagnati sulle fasce da Lazovic e Criscito, in attacco spazio a alla coppia Kuame e Lapadula, il quale pare è in netto vantaggio su Pandev e l'ex Sanabria.

Intanto è allerta meteo fino a metà pomeriggio oggi sul capoluogo ligure, con probabili venti fino ai 100 km orari, ma l'incontro in programma alle ore 18 non dovrebbe essere a rischio.