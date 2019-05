Si ritorna live dalla Dacia Arena a raccontare la sfida tra Udinese ed Inter. Partita di importanza vitale per blindare il terzo per gli uomini di Spalletti, mentre Tudor e la sua Udinese hanno bisogno di punti come l'aria che si respira per poter giocare in Serie A anche la prossima stagione. Con una vittoria l'Inter andrebbe a più 9 punti rispetto al Milan che è al momento l'ultimo a poter sperare nel terzo posto, mentre l'Udinese andrebbe a meno uno dalla coppia Parma e Bologna e salirebbe momentaneamente a 7 punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo.

Diretta Serie A: Udinese - Inter dalla Dacia Arena

Le probabili formazioni:

Udinese: (3-5-1-1): Musso; Stryger, Nuytinck, De Maio; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto; Lasagna. All. Tudor

Inter: (4-2-3-1:) Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.

All. Spalletti.

I convocati di Mister Tudor per la sfida con l'Inter:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan

Difensori: De Maio, Nuytinck, Stryger, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar

Centrocampisti: Badu, D'Alessandro, De Paul, Hallfredsson, Mandragora, Micin, Sandro

Attaccanti: Lasagna, Okaka, Pussetto, Teodorczyk

I convocati di Mister Spalletti per la sfida con l'Udinese:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar

Centrocampisti: Gagliardini, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic

Attaccanti: Icardi, Lautaro, Keita, Politano, Candreva

Dove vedere Udinese - Inter e quote:

La trentacinquesima giornata della Serie A vede impegnate Udinese ed Inter sabato sera alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla pay tv online DAZN. Le quote previste dalla maggior parte delle società di scommesse sportive sono:

Vittoria Udinese : 4,5

: 4,5 Pareggio : 4

: 4 Vittoria Inter: 1,75

Quota interessante il GOL dato a 1,75 come del resto il classico "Over 2,5". Interessante la puntata su Inter a segno il primo tempo data a 1,56.

Un gol di Pussetto tra i bianconeri è quotato solo 4,25 e Lasagna 3,25 e rappresentano una giocata appetibile, per i neroazzurri il gol di Perisic è dato a 2,90.