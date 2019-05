La sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax è stata sicuramente pesante per la Juventus ed ha messo in evidenza alcuni limiti qualitativi di una rosa che ha bisogno di ulteriori giocatori di livello internazionale. La dirigenza bianconera dovrà però confrontarsi anche con i possibili problemi di Fair Play Finanziario, proprio per questo potrebbe essere costretta ad almeno un paio di cessioni eccellenti. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, tra le sirene accese ci sarebbero anche quelle inglesi ed in tal senso si starebbero seguendo almeno un paio di profili molto suggestivi in Premier League.

Rai Sport: Juventus, due possibili colpi dalla Premier League, tra questi Salah

Due i giocatori che la Juventus avrebbe individuato per migliorare il settore avanzato della rosa: secondo quanto riportato dai Rai Sport e ripreso da alcune testate specializzate sulle 'faccende di casa Juve', tra i sogni di mercato ci sarebbero Mohamed Salah ed Alexis Sanchez.

Piacciono Salah e Alexis Sanchez

Tra i due sembra sicuramente più abbordabile Sanchez che viene dato in uscita dal Manchester United. Il cileno è oramai un riserva nella squadra allenata da Solskjaer e sarebbe quindi pronto a lasciare l'Inghilterra: un eventuale ritorno in Italia potrebbe essere di suo gradimento considerato che il suo talento esplose clamorosamente proprio in Serie A nelle file dell'Udinese.

Per quanto riguarda il fuoriclasse egiziano ex Roma e Fiorentina, le indiscrezioni che arrivano da oltre Manica indicano alcuni dissapori insorti con il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp. Da qui a darlo per partente dai reds ovviamente ne passa, ma sempre secondo la stampa britannica ci sarebbe Paulo Dybala molto apprezzato dalle parti di Anfield Road ed in uscita dalla Juve soprattutto se Massimiliano Allegri dovesse essere confermato in panchina.

Ipotizzare una trattativa per portare Salah all'ombra della Mole al momento è puro fantacalcio, ma secondo Rai Sport è certamente tra i profili seguiti da Madama, trattandosi comunque di un attaccante di assoluto livello mondiale: la Juventus sta dunque alla finestra.

Pogba e Chiesa gli altri sogni bianconeri

Bisognerà vedere innanzitutto chi, a tutti gli effetti, lascerà Torino la prossima estate. Oltre a Dybala i possibili indiziati sono Alex Sandro, Cuadrado, Pjanic e Douglas Costa.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, dovrebbero arrivare almeno due difensori, considerato il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio praticamente certo di Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio). In tal senso piacciono Varane, Hummels, Manolas ed i più giovani de Ligt e Ruben Dias. Tornando al citato Miralem Pjanic, la sua cessione potrebbe essere giustificata soltanto da una di quelle offerte che non si possono rifiutare (Real Madrid e PSG investirebbero volentieri sul bosniaco) per poi investire tutto nell'acquisto di un top player.

L'oggetto del desiderio resta l'ex juventino Pogba. Nel settore avanzato, la possibile partenza di Douglas Costa (piace a Tottenham e Manchester City), potrebbe portare la Juventus ad investire sul centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa.