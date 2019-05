A tre giornate dalla fine del campionato, in Serie A molte società sono pronte ad iniziare il valzer delle panchine per la prossima stagione. Dalla Juventus alla Roma passando per Inter, Milan e Lazio solo per citarne qualcuna; stanno cominciando a guardarsi attorno per la nuova guida tecnica.

Ovviamente il nome piu gettonato per quanto riguarda le big è quello di Antonio Conte che dopo aver rifiutato la panchina della Roma è diventato l'obiettivo numero uno di Inter e Juventus.

Conte ha le idee chiare: “Voglio un progetto vincente, questo il ... - mediagol.it

Allegri pronto a lasciare la Juventus

Il tecnico toscano non è più convinto di rimanere sulla panchina bianconera per la prossima stagione. Dopo cinque stagioni in cui ha vinto altrettanti scudetti e ha raggiunto anche due finali di Champions League, Massimilano Allegri ha cominciato a sentire le sirene di Barcellona e PSG che sono pronte a donargli le loro panchine e sopratutto a concerdergli carta bianca per il prossimo mercato. In caso di addio di Allegri, la Juventus sarebbe pronta a sferrare l'attacco ad Antonio Conte anche se secondo Sport Mediaset l'obiettivo primario di Andrea Agnelli sarebbe il CT della Francia campione del mondo Didier Deschamps.

Rebus allenatore per la Roma

Fallito il tentativo per Antonio Conte, che ha portato malumori tra i tifosi giallorossi, la Roma ricomincia la caccia alla guida tecnica per il prossimo anno. Sarri, Giampaolo, Gattuso e Gasperini i nomi più gettonati per la panchina giallorossa con Ranieri alla finestra per una conferma a sorpresa.

Spalletti e l'Inter

In caso di addio tra il tecnico di Certaldo e la società neroazzurra, il Direttore sportivo Marotta sarebbe pronto ad accogliere in casa Inter l'ex Commissario tecnico della nazionale Conte il quale come detto in precedenza ha scartato l'ipotesi Roma ma allo stesso tempo è allettato dalla proposta di un ritorno alla Juventus.

Ipotesi Di Francesco al Milan e Mihajlovic alla Lazio

In casa Milan il divorzio tra Gennaro Gattuso e la società di Via Turati appare sempre piu probabile e per questo motivo i dirigenti rossoneri avrebbero già individuato il prossimo tecnico, ovvero l'ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco che secondo alcuni giornali sarebbe stato avvistato per tre giorni nel capoluogo lombardo. Unico ostacolo da superare è la concorrenza del Siviglia del direttore sportivo Monchi.

Con molta probabilità Simone Inzaghi non siederà il prossimo anno sulla panchina biancoazzurra. I rapporti tra il tecnico e il patron della Lazio Lotito sono ormai ai minimi storici nonstante i risultati ottenuti quest'anno non siano da buttare e sopratutto con una finale di Coppa italia da giocare contro l'Atalanta il 15 maggio. Obiettivo principale per la prossima stagione è Sinisa MIhajlovic attuale allenatore del Bologna che è ad un passo dalla salvezza, mentre come alternativa si parla di Semplici della Spal.

Ovviamente tutto questo giro di nomi porterebbe ad un inevitabile cambio di guida tecnica per le altre squadre.