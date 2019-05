Stasera il Liverpool di Jurgen Klopp affronterà il Barcellona di Ernesto Valverde. Il match che si disputerà allo Stadio Anfield è valido per la gara di ritorno della semifinale di Champions League. La partita di andata è stata vinta dalla formazione blaugrana 3-0.

Per passare il turno ed andare in finale i Reds devono vincere con quattro gol di scarto, mentre con un eventuale 3-0 per il Liverpool si andrebbe ai tempi supplementari. I vice-campioni d'Europa questa sera avranno dalla loro parte il fattore campo, il Barcellona però può godere di un buon margine di vantaggio.

Liverpool-Barcellona: la semifinale di Champions League visibile su Sky

Il big match della semifinale di ritorno della Uefa Champions League, Liverpool-Barcellona, verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport 1 e su Sky Sport Football. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la partita odierna anche in live-streaming su SkyGo. Il servizio offerto da SkyGo è disponibile su Tablet, Smartphone e Pc.

Il match tra Reds e Blaugrana si appresta ad offrire agli amanti del calcio un grandissimo spettacolo.

Le occasioni da gol stasera di certo non mancheranno, entrambe le squadre infatti amano giocare a viso aperto, come hanno dimostrato anche nel match di andata.

Probabili formazioni, Klopp senza Salah e Firmino

Stasera Jurgen Klopp si affiderà al modulo 4-3-3. A difendere la porta dei Reds ci sarà Alisson. La difesa a quattro verrà composta da Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson. A centrocampo dovrebbero invece agire Henderson, Fabinho e Wijnaldum.

Il tridente d'attacco sarà composto da Shaqiri, Sturridge e Manè. L'egiziano Salah sarà out per infortunio, così come Firmino.

Valverde come di consueto si affiderà al 4-4-2, che ovviamente garantisce una buona copertura in tutti i reparti. A difendere la porta catalana ci sarà Ter Stegen. In difesa giocheranno Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba. A centrocampo, con ogni probabilità, agiranno Sergi Roberto, Rakitic, Busquets e Vidal. L'attacco blaugrana sarà composto da Messi e Suarez.

La 'Pulce' la scorsa settimana ha messo a segno una splendida doppietta mettendo in ginocchio la squadra di Klopp.

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Shaqiri, Sturridge, Manè. Allenatore: Jurgen Klopp.

Probabile formazione Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez. Allenatore: Ernesto Valverde.

Domani alle ore 21:00 si disputerà l'altra semifinale di Champions, ovvero, Ajax-Tottenham. Gli olandesi all'andata in Inghilterra si sono imposti contro gli Spurs con il risultato di 0-1. La vincente di Ajax-Tottenham, lo ricordiamo, affronterà la vincente di Liverpool-Barcellona.