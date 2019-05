L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha evidentemente consolidato il rapporto di lavoro fra il noto agente sportivo del portoghese Jorge Mendes e la dirigenza bianconera. Un rapporto di stima e di fiducia reciproca confermato anche dall'arrivo di Joao Cancelo, gestito anche lui da Jorge Mendes. Ma i due portoghesi arrivati la scorsa stagione potrebbe non essere i soli a trasferirsi a Torino: l'incontro avuto fra l'agente sportivo e la dirigenza bianconera prima della partita dei quarti di finale di Champions League fra Juventus ed Ajax testimonia come sia possibile che in estate possano arrivare altri giocatori 'gestiti' da Jorge Mendes.

Mendes 'costruisce' la Juve: potrebbe portare a Torino tre colpi, tra questi James

Secondo il noto sito ilbianconero.com, l'agente portoghese avrebbe 'offerto' al presidente Agnelli tre suoi giocatori, che sarebbero in uscita dalle loro società di appartenenza.

Jorge Mendes avrebbe 'offerto' tre giocatori alla Juventus

Secondo ilbianconero.com, Jorge Mendes, agente fra i tanti di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, avrebbe offerto ben tre giocatori alla Juventus. Il nome più blasonato è quello di James Rodriguez, centrocampista offensivo colombiano che dopo due anni di prestito al Bayern Monaco, rientrerà al Real Madrid ma difficilmente sarà schierato titolare da Zidane.

Il colombiano potrebbe quindi rappresentare una buona occasione di mercato, in quanto la valutazione che attualmente ha è di certo 'normale' rispetto ai prezzi attuali di mercato. Parliamo di un giocatore di livello mondiale, che ha dimostrato di essere un top player, il prezzo che il Real Madrid richiederebbe per il suo giocatore è di 50 milioni di euro. Gli altri due giocatori proposti da Jorge Mendes ai bianconeri sono Ruben Dias e Joao Felix, entrambi del Benfica: il primo è un difensore centrale e sappiamo la necessità attuale della Juventus di investire almeno in due difensori centrali considerati il ritiro di Andrea Barzagli ed l'addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio).

Joao Felix interessa alla Juventus

Altro nome sponsorizzato da Jorge Mendes è sicuramente quello di Joao Felix, attaccante del Benfica che ha dimostrato anche in Europa League di essere potenzialmente un giocatore di livello mondiale. Il 'problema' principale in merito all'eventuale trasferimento del portoghese a Torino sarebbe il prezzo: si sa che il Benfica è bottega cara e valuta il giocatore almeno 120 milioni di euro (che è il prezzo della clausola), probabilmente però con un anticipo ed una formula rateizzata il giocatore potrebbe essere acquistato.

Una modalità di pagamento già vista per il trasferimento di Renato Sanches dal Benfica al Bayern Monaco.